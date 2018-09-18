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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 17:46

Просмотров: 816

Кайрат Акыбаев: В Актау на сегодня выполнены 80 процентов работ по озеленению

Уже освоено 600 из 777 миллионов тенге, выделенных на поливочный сезон. Об этом сообщил Кайрат Акыбаев, временно исполняющий обязанности руководителя ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства».

Фото из архива Lada.kz
За поливочный сезон 2018 года, как рассказал Кайрат Акыбаев, высажено 5 200 саженцев деревьев, более 500 тысяч цветов, а также 10 тысяч квадратных метров газона.

- Мы ещё не закончили работы, 177 миллионов средств будет направлено на высадку оставшихся из заявленных 10 тысяч саженцев, в том числе на замену спиленных деревьев. В декабре будут подведены итоги этого сезона, - отметил Кайрат Акыбаев.

Высадка новых саженцев взамен сухостоя внутри микрорайонов будет производиться по заявлению местных КСК.

Кайрат Акыбаев рассказал и о новшестве во флоре Мангистау - павловнии. Ответственность по замене не прижившихся саженцев, как рассказал Кайрат Акыбаев, ТОО «NAVI ECO» будет нести до начала следующего сезона. Из высаженных в новой части города семи тысяч саженцев павловнии, как сообщил исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ, не прижилось около пяти процентов.

В начале поливочного сезона 2019 года в Актау планируют внедрить систему капельного орошения.

- На составление проектно-сметной документации планируется выделить около 10-15 миллионов тенге. Системы орошения будут внедряться постепенно: сначала они будут оборудованы вокруг микрорайонов, после чего уже и внутри, - сказал Кайрат Акыбаев.

Напомним, в Актау приступили к итоговому подсчету зеленых насаждений.

В мае сообщалось, что полив зеленых насаждений в Актау планируют автоматизировать.


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Комментарии ( 3 )

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Saken31a (Посетители) Вчера, 22:38
Именно кого озеленили. По виду кроме трех гошков в новом круговом Я зелени в Актау не видал. Или посадили семена оно не вышло. Хотябы клевер посадите оно хорош и польза для птиц. Зря потраченные деньги на ветер. Спасибо хоть стараетесь
 
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  • tolk
  • Placida
 Имярек (Посетители) Вчера, 20:41
Пустозвон..Город реально засох...
ситуация плачевная...Только сухостои срезают вовремя вот и весь расклад

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • tolk
 Ян (Посетители) Вчера, 19:38
Бурьян вдоль дорог украшает и пугает одновременно. Сегодня напротив грин парка сквозь бурьян дама бальзаковского возраста выпала нам почти под колёса,но не это главное,главное- бурьяном не отделаетесь. С вас друзья мои причитается в смысле деревьев которые вы за сезон засушили,так что готовьте саженцы и вперёд с песней к победе капиталистического труда.
 
 

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