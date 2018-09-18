Кайрат Акыбаев: В Актау на сегодня выполнены 80 процентов работ по озеленению

Фото из архива Lada.kz
За поливочный сезон 2018 года, как рассказал Кайрат Акыбаев, высажено 5 200 саженцев деревьев, более 500 тысяч цветов, а также 10 тысяч квадратных метров газона.
- Мы ещё не закончили работы, 177 миллионов средств будет направлено на высадку оставшихся из заявленных 10 тысяч саженцев, в том числе на замену спиленных деревьев. В декабре будут подведены итоги этого сезона, - отметил Кайрат Акыбаев.
Высадка новых саженцев взамен сухостоя внутри микрорайонов будет производиться по заявлению местных КСК.
Кайрат Акыбаев рассказал и о новшестве во флоре Мангистау - павловнии. Ответственность по замене не прижившихся саженцев, как рассказал Кайрат Акыбаев, ТОО «NAVI ECO» будет нести до начала следующего сезона. Из высаженных в новой части города семи тысяч саженцев павловнии, как сообщил исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ, не прижилось около пяти процентов.
В начале поливочного сезона 2019 года в Актау планируют внедрить систему капельного орошения.
- На составление проектно-сметной документации планируется выделить около 10-15 миллионов тенге. Системы орошения будут внедряться постепенно: сначала они будут оборудованы вокруг микрорайонов, после чего уже и внутри, - сказал Кайрат Акыбаев.
Напомним, в Актау приступили к итоговому подсчету зеленых насаждений.
В мае сообщалось, что полив зеленых насаждений в Актау планируют автоматизировать.
- Мы ещё не закончили работы, 177 миллионов средств будет направлено на высадку оставшихся из заявленных 10 тысяч саженцев, в том числе на замену спиленных деревьев. В декабре будут подведены итоги этого сезона, - отметил Кайрат Акыбаев.
Высадка новых саженцев взамен сухостоя внутри микрорайонов будет производиться по заявлению местных КСК.
Кайрат Акыбаев рассказал и о новшестве во флоре Мангистау - павловнии. Ответственность по замене не прижившихся саженцев, как рассказал Кайрат Акыбаев, ТОО «NAVI ECO» будет нести до начала следующего сезона. Из высаженных в новой части города семи тысяч саженцев павловнии, как сообщил исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ, не прижилось около пяти процентов.
В начале поливочного сезона 2019 года в Актау планируют внедрить систему капельного орошения.
- На составление проектно-сметной документации планируется выделить около 10-15 миллионов тенге. Системы орошения будут внедряться постепенно: сначала они будут оборудованы вокруг микрорайонов, после чего уже и внутри, - сказал Кайрат Акыбаев.
Напомним, в Актау приступили к итоговому подсчету зеленых насаждений.
В мае сообщалось, что полив зеленых насаждений в Актау планируют автоматизировать.