Налоговая задолженность: Что жителям Актау нужно знать о получении банковских услуг после 1 октября

Фото Рашида Исмагилова
Комитет государственных доходов опровергает распространяемую в социальных сетях и мессенджерах информацию о невозможности получения всех банковских услуг физическими лицами, имеющими налоговую задолженность после 1 октября 2018 года.
- Срок уплаты физическими лицами налога на имущество и земельного налога по обязательствам за 2017 год истекает 1 октября 2018 года. В случае неуплаты налогов в вышеуказанный срок, у физических лиц образуется недоимка, на сумму которой будет ежедневно начисляться пеня, что в общей сумме с недоимкой составит налоговую задолженность налогоплательщика, - сообщает комитет государственных доходов.
С 1 июля 2018 года, как отмечает ведомство, введена в действие норма Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), предусматривающая обязанность банков отказать в открытии банковского счета налогоплательщику (как юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, так и физическому лицу), имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый подпункта 15) статьи 24 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
- Данная норма не распространяется на банковские счета, предназначенные для получения пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования, банковские счета по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе», то есть, если банковский счет открывается физическим лицом на эти цели, то банк не вправе отказать в его открытии, даже при наличии у такого лица налоговой задолженности, - сообщает комитет.
Запрет на предоставление иных банковских услуг физическим лицам, имеющим налоговую задолженность, как подчеркивают в комитете государственных доходов, нормами Налогового кодекса не предусмотрен.
- Наличие неисполненных налоговых обязательств по уплате налогов можно проверить на интернет-ресурсе комитета государственных доходов Министерства финансов РК kgd.gov.kz и на портале «Электронного правительства» посредством электронного сервиса «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности по БИН/ИИН налогоплательщика, - сообщили в комитете государственных доходов.
Напомним, ранее в управлении государственных доходов Актау объяснили начисления жителям города.
Налогоплательщики, не получившие объяснения о сложившейся ситуации, намерены обратиться в прокуратуру.
- Срок уплаты физическими лицами налога на имущество и земельного налога по обязательствам за 2017 год истекает 1 октября 2018 года. В случае неуплаты налогов в вышеуказанный срок, у физических лиц образуется недоимка, на сумму которой будет ежедневно начисляться пеня, что в общей сумме с недоимкой составит налоговую задолженность налогоплательщика, - сообщает комитет государственных доходов.
С 1 июля 2018 года, как отмечает ведомство, введена в действие норма Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), предусматривающая обязанность банков отказать в открытии банковского счета налогоплательщику (как юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, так и физическому лицу), имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый подпункта 15) статьи 24 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
- Данная норма не распространяется на банковские счета, предназначенные для получения пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования, банковские счета по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе», то есть, если банковский счет открывается физическим лицом на эти цели, то банк не вправе отказать в его открытии, даже при наличии у такого лица налоговой задолженности, - сообщает комитет.
Запрет на предоставление иных банковских услуг физическим лицам, имеющим налоговую задолженность, как подчеркивают в комитете государственных доходов, нормами Налогового кодекса не предусмотрен.
- Наличие неисполненных налоговых обязательств по уплате налогов можно проверить на интернет-ресурсе комитета государственных доходов Министерства финансов РК kgd.gov.kz и на портале «Электронного правительства» посредством электронного сервиса «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности по БИН/ИИН налогоплательщика, - сообщили в комитете государственных доходов.
Напомним, ранее в управлении государственных доходов Актау объяснили начисления жителям города.
Налогоплательщики, не получившие объяснения о сложившейся ситуации, намерены обратиться в прокуратуру.