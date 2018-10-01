Болат Каюпов: В войсковой части 6656 объявлен карантин

Войсковая часть 6656 Актау
В Министерстве здравоохранения РК сообщили, что с 355 контактными лицами из войсковой части 6656, областным департаментом охраны общественного здоровья проводятся все необходимые мероприятия. Они взяты на контроль.
- У военнослужащего появился озноб, небольшие высыпания на теле появились, после этого он обратился в госпиталь у себя в части, а затем в связи с ухудшением состояния и судорожным синдромом, его привезли к нам, - рассказал Болат Каюпов.
Руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения РК Гаухар Бисарина отметила, что предварительно в госпитале солдата лечили с диагнозом ОРЗ и ветрянка.
- Во время госпитализации его в Мангистаускую областную больницу у него случился приступ судорожного синдрома, после чего он был сразу помещен в отделение реанимации, где мы начали проводить ему интенсивную терапию. На данный момент сейчас у пациента состояние крайне тяжелое, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких, сегодня его осмотрел нейрореаниматолог, который прилетел из Астаны. По предварительным данным, это менгигококовая инфекция, сейчас мы взяли все анализы. Конкретно какой вид этой инфекции, мы скажем попозже, потому что сейчас экспресс-анализов нет, но вся клиническая симптоматика характерна для данного вида заболевания, - сообщил Болат Каюпов.
В регионе, по словам директора Мангистауской областной больницы, это первый случай регистрации данного заболевания в этом году.
- Как правило, вспышка заболевания происходит в осенне-весенний период, когда отмечается определенное понижение температуры воздуха, возможно, заболевание связано и с этим. Дело в том, что инфекция передается капельным путем, и, как правило, там, где очень большое скопление людей, имеется много народу. На улице обычно этот вид инфекции не выживает, - отметил Болат Каюпов.
В войсковой части 6656, по словам директора МОБа, объявлен карантин. Сейчас там проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.
- Все военнослужащие, которые контактировали с этим пациентом, находятся под пристальным наблюдением врачей, надеемся, что не будет дальнейшей вспышки. У самого больного кома развилась буквально сразу же. Дело в том, что опасность этой инфекции именно в быстро прогрессирующей симптоматике, то есть она прогрессирует буквально в течение двух суток. На данный момент состояние у пациента тяжелое, поэтому сейчас транспортировке куда-то в другие учреждения он не подлежит, - сказал Болат Каюпов.
На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация, как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, по менингококковой инфекции в Казахстане является стабильной. С начала года по республике зарегистрировано 83 подтверждённых случая, из них основной подъём регистрировался в Алматы и в Алматинской области.
Напомним, военнослужащий части 6656 был госпитализирован с менингоккоковой инфекцией в Мангистаускую областную больницу 30 сентября 2018 года.
Фото из архива "Лады"
- У военнослужащего появился озноб, небольшие высыпания на теле появились, после этого он обратился в госпиталь у себя в части, а затем в связи с ухудшением состояния и судорожным синдромом, его привезли к нам, - рассказал Болат Каюпов.
Руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения РК Гаухар Бисарина отметила, что предварительно в госпитале солдата лечили с диагнозом ОРЗ и ветрянка.
- Во время госпитализации его в Мангистаускую областную больницу у него случился приступ судорожного синдрома, после чего он был сразу помещен в отделение реанимации, где мы начали проводить ему интенсивную терапию. На данный момент сейчас у пациента состояние крайне тяжелое, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких, сегодня его осмотрел нейрореаниматолог, который прилетел из Астаны. По предварительным данным, это менгигококовая инфекция, сейчас мы взяли все анализы. Конкретно какой вид этой инфекции, мы скажем попозже, потому что сейчас экспресс-анализов нет, но вся клиническая симптоматика характерна для данного вида заболевания, - сообщил Болат Каюпов.
В регионе, по словам директора Мангистауской областной больницы, это первый случай регистрации данного заболевания в этом году.
- Как правило, вспышка заболевания происходит в осенне-весенний период, когда отмечается определенное понижение температуры воздуха, возможно, заболевание связано и с этим. Дело в том, что инфекция передается капельным путем, и, как правило, там, где очень большое скопление людей, имеется много народу. На улице обычно этот вид инфекции не выживает, - отметил Болат Каюпов.
В войсковой части 6656, по словам директора МОБа, объявлен карантин. Сейчас там проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.
- Все военнослужащие, которые контактировали с этим пациентом, находятся под пристальным наблюдением врачей, надеемся, что не будет дальнейшей вспышки. У самого больного кома развилась буквально сразу же. Дело в том, что опасность этой инфекции именно в быстро прогрессирующей симптоматике, то есть она прогрессирует буквально в течение двух суток. На данный момент состояние у пациента тяжелое, поэтому сейчас транспортировке куда-то в другие учреждения он не подлежит, - сказал Болат Каюпов.
На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация, как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, по менингококковой инфекции в Казахстане является стабильной. С начала года по республике зарегистрировано 83 подтверждённых случая, из них основной подъём регистрировался в Алматы и в Алматинской области.
Напомним, военнослужащий части 6656 был госпитализирован с менингоккоковой инфекцией в Мангистаускую областную больницу 30 сентября 2018 года.
Фото из архива "Лады"