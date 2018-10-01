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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 19:59

Просмотров: 640

Минздрав РК: В Мангистау менингит у солдата-срочника не подтвердился

При проведении лабораторного исследования диагноз «менингит» у солдата-срочника, проходящего службу в войсковой части 6656, не подтвердился. Об этом сообщает Informburo со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Проведение компьютерной томографии больному
Лабораторные исследования, как сообщает Informburo со ссылкой на данные Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, не подтвердили у военнослужащего из Актау менингита.

- ПЦР (метод лабораторной диагностики, направленный на выявление возбудителей инфекционных заболеваний) на менингококковую инфекцию отрицательный. В связи с чем диагноз менингококковая инфекция не подтверждён, – сообщила Гаухар Бисарина, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения РК.

Напомним, ранее в Мангистаускую областную больницу был доставлен военнослужащий с подозрением на менингококковую инфекцию. В войсковой части 6656, откуда военнослужащий был госпитализирован с подозрением на менингококковую инфекцию, объявлен карантин.

Фото пресс-службы Мангистауской областной больницы


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Комментарии ( 3 )

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Ртуть (Посетители) Сегодня, 20:56
Не подтвердился потому,что жмеринская лаборатория в Алма-ата у нас пока пиндосы не построили очага смерти,поэтому менингиту тут не быть.
 
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Мимоза (Посетители) Сегодня, 20:51
1arab,
Потому что это менингит, а не ОРВИ
 
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1arab (Посетители) Сегодня, 20:37
Как то быстро среагировали министерство. Не верится что то им. Или избили или внатуре менингит
 
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Я (Посетители) Сегодня, 20:37
я испугался думал это Крематорий unsmile
 
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1arab (Посетители) Сегодня, 20:33
А почему он в реанимации? Раскрывайте всю суть сразу
 
 

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