Минздрав РК: В Мангистау менингит у солдата-срочника не подтвердился

Проведение компьютерной томографии больному
Лабораторные исследования, как сообщает Informburo со ссылкой на данные Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, не подтвердили у военнослужащего из Актау менингита.
- ПЦР (метод лабораторной диагностики, направленный на выявление возбудителей инфекционных заболеваний) на менингококковую инфекцию отрицательный. В связи с чем диагноз менингококковая инфекция не подтверждён, – сообщила Гаухар Бисарина, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения РК.
Напомним, ранее в Мангистаускую областную больницу был доставлен военнослужащий с подозрением на менингококковую инфекцию. В войсковой части 6656, откуда военнослужащий был госпитализирован с подозрением на менингококковую инфекцию, объявлен карантин.
Фото пресс-службы Мангистауской областной больницы
- ПЦР (метод лабораторной диагностики, направленный на выявление возбудителей инфекционных заболеваний) на менингококковую инфекцию отрицательный. В связи с чем диагноз менингококковая инфекция не подтверждён, – сообщила Гаухар Бисарина, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения РК.
Напомним, ранее в Мангистаускую областную больницу был доставлен военнослужащий с подозрением на менингококковую инфекцию. В войсковой части 6656, откуда военнослужащий был госпитализирован с подозрением на менингококковую инфекцию, объявлен карантин.
Фото пресс-службы Мангистауской областной больницы