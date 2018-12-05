Смертельный бизнес: Работу дезинсекционных компаний в Мангистау никто не контролирует

Гульнара Коркинбаева
Деятельность компаний для проведения дезинфекций, дезинсекций, дератизаций не лицензируется согласно закону «О лицензировании» с 2012 года. Никакие разрешительные документы предприниматели, работающие в этой сфере, в комитете охраны общественного здоровья не должны получать.
- В компаниях, занимающихся дезинсекцией, должен быть дезинфектор, дезинструктор, зоолог, обученные специалисты, которые должны иметь сертификаты, свидетельства о повышении квалификации, они должны владеть всеми знаниями для проведения дезинсекционных, дератизационных или дезинфекционных мероприятий. На сегодняшний день у нас на контроле такие компании не состоят. Индивидуальные предприниматели или физические лица, которые занимаются этим видом деятельности, должны в уведомительном порядке предупреждать нас, что они работают, но никаких разрешительных документов мы не выдаем, - рассказала Гульнара Коркинбаева, заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Мангистауской области.
Ответственность за дезинсекционные мероприятия, по словам специалиста, лежит на самих предпринимателях, а также на жителях, которым в департаменте охраны общественного здоровья Мангистауской области советуют самостоятельно проверять все необходимые документы перед проведением дезинсекции.
- По нормативным документам те, кто работает с ядохимикатами, должны соблюдать меры безопасности при их хранении, транспортировке и применении. Также предупреждать о предстоящей обработке помещений ядохимикатами должны сами сотрудники дезинсекционных компаний, – сообщила Гульнара Коркинбаева.
Напомним, в Мунайлинском районе пять человек отравились, двое из них скончались после травли клопов в жилом доме. Санэпидемиологи пришли к выводу, что препарат «Квикфос» нельзя было использовать для травли клопов в квартире. Он предназначен для зернохранилищ. Санитарные врачи заключили, что токсическое отравление стало причиной смерти женщины и девочки. Дезинсектору, который проводил травлю клопов, назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.
- В компаниях, занимающихся дезинсекцией, должен быть дезинфектор, дезинструктор, зоолог, обученные специалисты, которые должны иметь сертификаты, свидетельства о повышении квалификации, они должны владеть всеми знаниями для проведения дезинсекционных, дератизационных или дезинфекционных мероприятий. На сегодняшний день у нас на контроле такие компании не состоят. Индивидуальные предприниматели или физические лица, которые занимаются этим видом деятельности, должны в уведомительном порядке предупреждать нас, что они работают, но никаких разрешительных документов мы не выдаем, - рассказала Гульнара Коркинбаева, заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Мангистауской области.
Ответственность за дезинсекционные мероприятия, по словам специалиста, лежит на самих предпринимателях, а также на жителях, которым в департаменте охраны общественного здоровья Мангистауской области советуют самостоятельно проверять все необходимые документы перед проведением дезинсекции.
- По нормативным документам те, кто работает с ядохимикатами, должны соблюдать меры безопасности при их хранении, транспортировке и применении. Также предупреждать о предстоящей обработке помещений ядохимикатами должны сами сотрудники дезинсекционных компаний, – сообщила Гульнара Коркинбаева.
Напомним, в Мунайлинском районе пять человек отравились, двое из них скончались после травли клопов в жилом доме. Санэпидемиологи пришли к выводу, что препарат «Квикфос» нельзя было использовать для травли клопов в квартире. Он предназначен для зернохранилищ. Санитарные врачи заключили, что токсическое отравление стало причиной смерти женщины и девочки. Дезинсектору, который проводил травлю клопов, назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.