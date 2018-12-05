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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:49

Просмотров: 717

Смертельный бизнес: Работу дезинсекционных компаний в Мангистау никто не контролирует

Деятельность компаний, занимающихся дезинсекциями, на сегодняшний день не контролируется. По словам специалистов департамента охраны общественного здоровья Мангистауской области, население должно самостоятельно проверять документы у предпринимателей.

Гульнара Коркинбаева
Деятельность компаний для проведения дезинфекций, дезинсекций, дератизаций не лицензируется согласно закону «О лицензировании» с 2012 года. Никакие разрешительные документы предприниматели, работающие в этой сфере, в комитете охраны общественного здоровья не должны получать.

- В компаниях, занимающихся дезинсекцией, должен быть дезинфектор, дезинструктор, зоолог, обученные специалисты, которые должны иметь сертификаты, свидетельства о повышении квалификации, они должны владеть всеми знаниями для проведения дезинсекционных, дератизационных или дезинфекционных мероприятий. На сегодняшний день у нас на контроле такие компании не состоят. Индивидуальные предприниматели или физические лица, которые занимаются этим видом деятельности, должны в уведомительном порядке предупреждать нас, что они работают, но никаких разрешительных документов мы не выдаем, - рассказала Гульнара Коркинбаева, заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Мангистауской области.

Ответственность за дезинсекционные мероприятия, по словам специалиста, лежит на самих предпринимателях, а также на жителях, которым в департаменте охраны общественного здоровья Мангистауской области советуют самостоятельно проверять все необходимые документы перед проведением дезинсекции.

- По нормативным документам те, кто работает с ядохимикатами, должны соблюдать меры безопасности при их хранении, транспортировке и применении. Также предупреждать о предстоящей обработке помещений ядохимикатами должны сами сотрудники дезинсекционных компаний, – сообщила Гульнара Коркинбаева.

Напомним, в Мунайлинском районе пять человек отравились, двое из них скончались после травли клопов в жилом доме. Санэпидемиологи пришли к выводу, что препарат «Квикфос» нельзя было использовать для травли клопов в квартире. Он предназначен для зернохранилищ. Санитарные врачи заключили, что токсическое отравление стало причиной смерти женщины и девочки. Дезинсектору, который проводил травлю клопов, назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.


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Комментарии ( 5 )

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Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 18:32
Деятельность компаний для проведения дезинфекций, дезинсекций, дератизаций не лицензируется согласно закону
Нормально так. Купи отраву найми работяг и вперёд трави всё что под руку попадётся. Отравители в законе.
 
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Agrik (Посетители) Сегодня, 16:58
Цитата: Имярек
Вот каким образом это тараканэт получило лицензию?! Через дачу взятки на лапу...и почему их деятельность ещё не прикрыли?

Советую статью тоже прочитать.
Которая начинается с предложения - "Деятельность компаний для проведения дезинфекций, дезинсекций, дератизаций не лицензируется согласно закону «О лицензировании» с 2012 года".
Ну и далее ....
 
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  • Agrik
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:24
Вот вам из серии, пока гром не грянет....
Вот каким образом это тараканэт получило лицензию?! Через дачу взятки на лапу...и почему их деятельность ещё не прикрыли?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 16:06
Комментарий удален за нарушение правил
 
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  • Feniks
  • кукла
  • бася
 МарияГол (Посетители) Сегодня, 16:00
Зачем нам содержать Департамент охраны общественного здоровья, если нам (обществу) самим надо проверять компании, деятельность которых может нанести вред (и наносит) нашему здоровью ?
Откуда отдельно взятый гражданин знает какими препаратами они могут пользоваться, какими - нет ?
Т.е. Департамент перекладывает всю ответственность на нас самих.
 
 

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