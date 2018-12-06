В Актау вынесен приговор «борцу с коррупцией» Токбергену Абиеву за скандальный видеоролик

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Актауский городской суд Мангистауской области 5 декабря вынес приговор подсудимым: Токбергену Абиеву, Азамату Танатарову, Куанышу Рзаеву и Джалгасу Тулесенову. «Борец с коррупцией» - именно так называет себя сам Токберген Абиев. Также другие участники уголовного процесса подозревались во вмешательстве в работу судов и государственных органов Мангистауской области через социальные сети и другие средства массовой информации.
Токберген Абиев и Азамат Танатаров обвинялись по: части 2 статьи 130 (Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, либо в публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации) и части 2 статьи 131 (Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций) Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Оба они были признаны виновными по части 2 статьи 130 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и оправданы по второй статье.
Токберген Абиев был арестован в зале суда. Ему назначили год лишения свободы.
Азамат Танатаров получил семь месяцев лишения свободы.
Куаныш Рзаев и Джалгас Тулесенов приговором суда были оправданы по части 2 статей 130 и 131 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Суд обязал признать за оправданными лицами право на возмещение вреда, причиненного им незаконным привлечением к уголовной ответственности.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в прошлом году в СМИ рассказали о снятом в актауской сауне видеоролике, в котором юрист и автор журналистских расследований на тему коррупции Токберген Абиев вручал удостоверение сотрудника департамента по борьбе с коррупцией одному из участников. Распространяемое в Сети видео с отдыхающими в сауне прокомментировали в Антикоррупционной службе.
Токберген Абиев и Азамат Танатаров обвинялись по: части 2 статьи 130 (Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, либо в публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации) и части 2 статьи 131 (Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций) Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Оба они были признаны виновными по части 2 статьи 130 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и оправданы по второй статье.
Токберген Абиев был арестован в зале суда. Ему назначили год лишения свободы.
Азамат Танатаров получил семь месяцев лишения свободы.
Куаныш Рзаев и Джалгас Тулесенов приговором суда были оправданы по части 2 статей 130 и 131 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Суд обязал признать за оправданными лицами право на возмещение вреда, причиненного им незаконным привлечением к уголовной ответственности.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в прошлом году в СМИ рассказали о снятом в актауской сауне видеоролике, в котором юрист и автор журналистских расследований на тему коррупции Токберген Абиев вручал удостоверение сотрудника департамента по борьбе с коррупцией одному из участников. Распространяемое в Сети видео с отдыхающими в сауне прокомментировали в Антикоррупционной службе.