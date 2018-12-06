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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 857

В Актау вынесен приговор «борцу с коррупцией» Токбергену Абиеву за скандальный видеоролик

Руководителя ТОО «Альянс казахстанских СМИ» Токбергена Абиева, который был фигурантом скандального видео из сауны, где было запечатлено вручение «корочек» борцам с коррупцией, приговорен к году лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото с сайта tengrinews.kz
Актауский городской суд Мангистауской области 5 декабря вынес приговор подсудимым: Токбергену Абиеву, Азамату Танатарову, Куанышу Рзаеву и Джалгасу Тулесенову. «Борец с коррупцией» - именно так называет себя сам Токберген Абиев. Также другие участники уголовного процесса подозревались во вмешательстве в работу судов и государственных органов Мангистауской области через социальные сети и другие средства массовой информации.

Токберген Абиев и Азамат Танатаров обвинялись по: части 2 статьи 130 (Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, либо в публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации) и части 2 статьи 131 (Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций) Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Оба они были признаны виновными по части 2 статьи 130 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и оправданы по второй статье.

Токберген Абиев был арестован в зале суда. Ему назначили год лишения свободы.

Азамат Танатаров получил семь месяцев лишения свободы.

Куаныш Рзаев и Джалгас Тулесенов приговором суда были оправданы по части 2 статей 130 и 131 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Суд обязал признать за оправданными лицами право на возмещение вреда, причиненного им незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в прошлом году в СМИ рассказали о снятом в актауской сауне видеоролике, в котором юрист и автор журналистских расследований на тему коррупции Токберген Абиев вручал удостоверение сотрудника департамента по борьбе с коррупцией одному из участников. Распространяемое в Сети видео с отдыхающими в сауне прокомментировали в Антикоррупционной службе.


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Комментарии ( 3 )

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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 14:33
одному против системы тяжко идти!!!
 
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 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 14:26
Количество задержанных за борьбу против коррупции превысило число задержанных за коррупцию. lol
 
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 babnik (Посетители) Сегодня, 14:25
ну понятное дело много кого хотел разоблачить а на деле все объединились и на него поперли, Че там с рестораном Танатарова?
 
 

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