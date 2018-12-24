В Мангистаускую областную больницу с утра доставили более 50 пострадавших

Фото Азамата Сарсенбаева
Более 50 пострадавших с переломами, сотрясениями и травмами из-за последствий гололёда были доставлены в травмпункт Мангистауской областной больницы.
- Штат больницы работает в усиленном режиме. Для приема пострадавших в приемный покой и травмпункт направлены врачи и медсестры из других отделений, - отметил Азамат Сарсенбаев.
Он также отметил, что в управлении здравоохранения призывают население области быть осторожнее в связи с погодными условиями.
Напомним, ранее сообщалось, что более 20 человек пострадали из-за гололёда в Актау.
- Штат больницы работает в усиленном режиме. Для приема пострадавших в приемный покой и травмпункт направлены врачи и медсестры из других отделений, - отметил Азамат Сарсенбаев.
Он также отметил, что в управлении здравоохранения призывают население области быть осторожнее в связи с погодными условиями.
Напомним, ранее сообщалось, что более 20 человек пострадали из-за гололёда в Актау.
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