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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:38

Просмотров: 322

В Мангистаускую областную больницу с утра доставили более 50 пострадавших

В связи с погодными условиями в травмпункт МОБ доставили же более 50 человек. Пострадавшим оказывается незамедлительная медицинская помощь. Об этом сообщил Азамат Сарсенбаев, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото Азамата Сарсенбаева
Более 50 пострадавших с переломами, сотрясениями и травмами из-за последствий гололёда были доставлены в травмпункт Мангистауской областной больницы.

- Штат больницы работает в усиленном режиме. Для приема пострадавших в приемный покой и травмпункт направлены врачи и медсестры из других отделений, - отметил Азамат Сарсенбаев.

Он также отметил, что в управлении здравоохранения призывают население области быть осторожнее в связи с погодными условиями.

Напомним, ранее сообщалось, что более 20 человек пострадали из-за гололёда в Актау.


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