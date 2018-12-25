В гололёд в Актау пострадали 142 человека

Работа приемного покоя
Из числа обратившихся за медицинской помощью 20 человек были госпитализированы с различными переломами.
- Остальные обратившиеся за медицинской помощью отпущены на амбулаторное лечение. Всем жителям города, обратившимся в приемный покой, оказана квалифицированная помощь медицинского персонала, - сообщил Азамат Сарсенбаев, руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, гололёд в Актау застал горожан врасплох. Машины спецслужб, автобусы и газовозы попадали в аварии из-за гололёда. Верблюды и лошади падали на дорогах.
Фото пресс-службы облздрава
- Остальные обратившиеся за медицинской помощью отпущены на амбулаторное лечение. Всем жителям города, обратившимся в приемный покой, оказана квалифицированная помощь медицинского персонала, - сообщил Азамат Сарсенбаев, руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, гололёд в Актау застал горожан врасплох. Машины спецслужб, автобусы и газовозы попадали в аварии из-за гололёда. Верблюды и лошади падали на дорогах.
Фото пресс-службы облздрава