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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:47

Просмотров: 1006

В гололёд в Актау пострадали 142 человека

В приемный покой Мангистауской областной больницы в гололёд обратились за медицинской помощью 142 жителя. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Работа приемного покоя
Из числа обратившихся за медицинской помощью 20 человек были госпитализированы с различными переломами.

- Остальные обратившиеся за медицинской помощью отпущены на амбулаторное лечение. Всем жителям города, обратившимся в приемный покой, оказана квалифицированная помощь медицинского персонала, - сообщил Азамат Сарсенбаев, руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области.

Напомним, гололёд в Актау застал горожан врасплох. Машины спецслужб, автобусы и газовозы попадали в аварии из-за гололёда. Верблюды и лошади падали на дорогах.

Фото пресс-службы облздрава


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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:23
Наши коммунальщики могут записать себе это "достижение" в актив.
Они приступают к борьбе со стихией, как правило, после того как снег или гололед растает.
 
 

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