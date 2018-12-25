В Актау зажгли огни на главной ёлке города

Фото Рашида Исмагилова
Сегодня, 25 декабря, огни на главной новогодней ёлке города были торжественно зажжены. В этом году она установлена на новой набережной 15 микрорайона.
В торжестве приняли участие Дед Мороз и Снегурочка, акимы области, города и, конечно, горожане с детьми. Викторины и концертная программа были организованы творческими коллективами города.
Напомним, ранее сообщалось, что огни на новогодней ёлке в 15 микрорайоне Актау зажгут 24 декабря в 19:00 часов.
Зажжение огней на городской ёлке перенесли на 25 декабря.
Фото предоставлено акиматом Актау
В торжестве приняли участие Дед Мороз и Снегурочка, акимы области, города и, конечно, горожане с детьми. Викторины и концертная программа были организованы творческими коллективами города.
Напомним, ранее сообщалось, что огни на новогодней ёлке в 15 микрорайоне Актау зажгут 24 декабря в 19:00 часов.
Зажжение огней на городской ёлке перенесли на 25 декабря.
Фото предоставлено акиматом Актау
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