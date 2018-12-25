«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Декабря
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.08 KZT
  • €1 = 422.7 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 20:58

Просмотров: 110

В Актау зажгли огни на главной ёлке города

На набережной состоялось праздничное зажжение огней на главной городской ёлке.

Фото Рашида Исмагилова
Сегодня, 25 декабря, огни на главной новогодней ёлке города были торжественно зажжены. В этом году она установлена на новой набережной 15 микрорайона.

В Актау зажгли огни на главной ёлке города


В торжестве приняли участие Дед Мороз и Снегурочка, акимы области, города и, конечно, горожане с детьми. Викторины и концертная программа были организованы творческими коллективами города.

В Актау зажгли огни на главной ёлке города


Напомним, ранее сообщалось, что огни на новогодней ёлке в 15 микрорайоне Актау зажгут 24 декабря в 19:00 часов.

Зажжение огней на городской ёлке перенесли на 25 декабря.


Фото предоставлено акиматом Актау


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика