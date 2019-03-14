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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:55

Просмотров: 965

Городское кладбище в Актау продолжают уплотнять новыми захоронениями

На городском кладбище уже нет мест, всех усопших должны хоронить на кладбище, расположенном за ТОО «МАЭК-Казатомпром». Об этом сообщила Жанна Талан, директор городского кладбища.

Фото очевидцев
Жителей города возмутил факт свежих захоронений рядом со старыми на городском кладбище. Так, рядом с погребением 1988 года находится могила 2018 года. По словам директора кладбища, такого не должно было произойти, так как для каждого года смерти существует свое определенное место.

Городское кладбище в Актау продолжают уплотнять новыми захоронениями

Городское кладбище в Актау продолжают уплотнять новыми захоронениями


- Получается так: пока я не занималась управлением кладбища, неизвестные договаривались со старым директором на предмет сноса старых захоронений для приобретения места для могилы в будущем. Они равняют с землей старую могилу, устанавливают памятник со своим именем и датой рождения, а дату смерти оставляют на потом, оперируя тем, что у них нет родных и некому будет их захоронить, - сообщила Жанна Талан.

Городское кладбище в Актау продолжают уплотнять новыми захоронениями



Как отметила директор кладбища, на сегодня таких фактов не обнаружено, однако утверждать это со стопроцентной уверенностью нельзя — уследить за всеми невозможно. К тому же, хоронить на старом городском кладбище можно только родственников усопших, в пределах ограды захоронения и после предоставления соответствующих документов.

- В книгу жалоб постоянно поступают обращения от жителей, что невозможно пройти к захоронениям своих родственников: то могилы выкопанные, бесхозные, то калитки вплотную друг к другу. До моего прихода хоронили всех на старом кладбище, тогда как новое кладбище, расположенное за ТОО «МАЭК-Казатомпром», функционирует с 2007 года. За год нашей работы там захоронили 200 человек. До этого кладбище практически пустовало, - отметила Жанна Талан.

Напомним, в 2018 году жительница Актау обнаружила свежую могилу на месте захоронения отчима. После жалобы жительницы Актау на незаконное захоронение инициировано расследование.


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Комментарии ( 3 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 22:52
Конечно будут хоронить на старом, так как родственники это одно, но то что новое кладбище перенесли к черту на кулички и добираться туда не на чем это ужасно! Как туда должны бабушки добираться и люди не имеющие собственное авто?!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Шевченко 81
 HiWatch (Посетители) Сегодня, 21:40
Тогда к новому директору вопрос: Когда положат асфальт на старом кладбище на центральных дорогах?
 
-1
  • tolk
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858 (Посетители) Сегодня, 20:34
Моих кровных родственников на этом погосте уже 15 человек и как минимум 60 или больше друзей и близких мне людей и я буду там лежать в могиле моего покойного сына когда придёт мой час и никакая Жанна мне не указ такова моя воля и мои дети её исполнят,что касаемо новых захоронений мне всё равно у меня нет претензий и мне всё равно кого и когда похоронили рядом с моей мамой как нибудь пройду когда надо будет и прохожу места хватает. Все доводы прочитанные мною считаю выдумкой жизненный опыт мне это подсказывает не всем можно верить и доверять.
 
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  • 858
  • tolk
 salamander (Посетители) Сегодня, 18:49
Т.е. директор кладбища совсем не при делах?
 
 

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