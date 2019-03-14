Городское кладбище в Актау продолжают уплотнять новыми захоронениями

Фото очевидцев
Жителей города возмутил факт свежих захоронений рядом со старыми на городском кладбище. Так, рядом с погребением 1988 года находится могила 2018 года. По словам директора кладбища, такого не должно было произойти, так как для каждого года смерти существует свое определенное место.
- Получается так: пока я не занималась управлением кладбища, неизвестные договаривались со старым директором на предмет сноса старых захоронений для приобретения места для могилы в будущем. Они равняют с землей старую могилу, устанавливают памятник со своим именем и датой рождения, а дату смерти оставляют на потом, оперируя тем, что у них нет родных и некому будет их захоронить, - сообщила Жанна Талан.
Как отметила директор кладбища, на сегодня таких фактов не обнаружено, однако утверждать это со стопроцентной уверенностью нельзя — уследить за всеми невозможно. К тому же, хоронить на старом городском кладбище можно только родственников усопших, в пределах ограды захоронения и после предоставления соответствующих документов.
- В книгу жалоб постоянно поступают обращения от жителей, что невозможно пройти к захоронениям своих родственников: то могилы выкопанные, бесхозные, то калитки вплотную друг к другу. До моего прихода хоронили всех на старом кладбище, тогда как новое кладбище, расположенное за ТОО «МАЭК-Казатомпром», функционирует с 2007 года. За год нашей работы там захоронили 200 человек. До этого кладбище практически пустовало, - отметила Жанна Талан.
Напомним, в 2018 году жительница Актау обнаружила свежую могилу на месте захоронения отчима. После жалобы жительницы Актау на незаконное захоронение инициировано расследование.
- Получается так: пока я не занималась управлением кладбища, неизвестные договаривались со старым директором на предмет сноса старых захоронений для приобретения места для могилы в будущем. Они равняют с землей старую могилу, устанавливают памятник со своим именем и датой рождения, а дату смерти оставляют на потом, оперируя тем, что у них нет родных и некому будет их захоронить, - сообщила Жанна Талан.
Как отметила директор кладбища, на сегодня таких фактов не обнаружено, однако утверждать это со стопроцентной уверенностью нельзя — уследить за всеми невозможно. К тому же, хоронить на старом городском кладбище можно только родственников усопших, в пределах ограды захоронения и после предоставления соответствующих документов.
- В книгу жалоб постоянно поступают обращения от жителей, что невозможно пройти к захоронениям своих родственников: то могилы выкопанные, бесхозные, то калитки вплотную друг к другу. До моего прихода хоронили всех на старом кладбище, тогда как новое кладбище, расположенное за ТОО «МАЭК-Казатомпром», функционирует с 2007 года. За год нашей работы там захоронили 200 человек. До этого кладбище практически пустовало, - отметила Жанна Талан.
Напомним, в 2018 году жительница Актау обнаружила свежую могилу на месте захоронения отчима. После жалобы жительницы Актау на незаконное захоронение инициировано расследование.