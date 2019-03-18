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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:21

Просмотров: 561

«Лукойл» и «Казмунайгаз» планируют совместную добычу нефти на Каспии

Стороны уже провели прямые переговоры и в течение 2019 года приступят к разведке блока Женис на шельфе Каспийского моря. Об этом сообщает новостной портал ТАСС.

Фото из доступных источников
Нефтяные компании «Лукойл» и «Казмунайгаз», по словам главы Министерства энергетики РК Каната Бозумбаева, создали совместное предприятие для освоения блока Женис и в этом году планируют приступить к геологоразведке. Стороны обязаны выплатить бонус и заключить контракт на недропользование.

В феврале стороны подписали протокол прямых переговоров по проекту Женис на предоставление права недропользования на разведку и добычу углеводородов в рамках совместной деятельности на морском участке Женис казахстанского сектора Каспийского моря. В рамках проведенных совместных переговоров были достигнуты такие договоренности в пользу республики, как выплата подписного бонуса и обязательства недропользователя по доле высокого местного содержания в кадрах (50 процентов - руководители, 80 процентов - руководители структурных подразделений, 90 процентов - по специалистам, 100 процентов - квалифицированные рабочие), а также в работах и услугах не менее 50 процентов.

5 июня 2018 года стороны заключили соглашение о принципах по проекту Женис, согласно которому закреплены основные условия совместной разведки. 30 ноября 2018 года между компаниями подписано соглашение о совместной деятельности и соглашение о финансировании.

Как отметил Канат Бозумбаев, также обсуждается участие «Лукойла» в освоении еще одного блока на Каспии. Документы будут подписаны в течение первого полугодия 2019 года.

Блок Женис расположен в казахстанском секторе Каспийского моря на глубине 75-100 метров, расстояние до берега - 80 километров, до морского порта Актау - 180 километров. Площадь лицензионного участка составляет 6 848 квадратных километров.


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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Tana
  • kazakhstan
 858 (Посетители) Сегодня, 13:11
Им что степухи нашей мало лезут в море которое и так еле терпит издевательства со всех берегов и мы туда же,когда уже думать научимся.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • 858
  • ZOLO
  • Ну Ну
  • Tana
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 12:47
Конец Каспия близок и это прискорбный факт. Морю хана
 
 

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