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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 21:22

Просмотров: 905

Лайнер «Пётр Великий» пройдет испытания в Каспийском море

Спуск круизного пассажирского лайнера для дальнейшей достройки на воде состоялся 24 мая. Об этом сообщается на сайте AO «Судостроительный завод «Лотос».

Фото с сайта AO «Судостроительный завод «Лотос»
В соответствии с графиком строительства, на лайнере продолжат работы по обстройке судна, насыщению трубопроводами, электромонтажные работы, остекление. В последующем судно пройдет швартовые и ходовые испытания.

Старт строительству круизного лайнера был дан по видеосвязи в августе 2016 года Владимиром Путиным.

Четырёхпалубное судно длиной 141 м, шириной 16,5 м и вместимостью 300 пассажиров концепта PV300VD стало первым за последние 60 лет экспериментом по гражданскому судостроению в России.

Лайнер «Пётр Великий» пройдет испытания в Каспийском море


Уровень лайнера - 5 звезд: балконы, террасы, бассейн, обзорная площадка на носу, рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауна - все это предназначено для круизов по Чёрному и Каспийскому морям. Стоимость проекта, по предварительным оценкам 2016 года, составила 2,5 млрд рублей, а срок окупаемости — от 15 до 25 лет. Сдать его планировали в 2019 году.

Однако полностью завершить работы на судне планируется только к 2020 году. До момента сдачи лайнер пройдет испытания в водах Каспийского и Черного морей.

Лайнер «Пётр Великий» пройдет испытания в Каспийском море

Фото с сайта AO «Судостроительный завод «Лотос».


Теплоход в первую очередь отработает программу «Сокровища Востока» (11 дней/10 ночей) с остановками Баку (Азербайджан) — Бэндер-Энзали (Иран) — Ноушехр (Иран) — Туркменбаши (Туркменистан) — Актау (Казахстан) — Астрахань — Махачкала /Дербент — Баку.

Напомним, ранее сообщалось, что круизное судно «Пётр Великий» планирует войти в порт Актау в 2019 году. Позже стало известно, что круиз по Каспию отложили на год.


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Комментарии ( 1 )

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  • stanislav154
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  • Данилбек
 Valderrama (Посетители) Вчера, 23:01
60 лет не строили и не надо было начинать экспериментировать.
Санкции никуда не девались и не денутся.
 
 

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