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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:21

Просмотров: 76

В Актау стартовал казахстанский этап кубка мира по ралли-рейдам

На набережной Актау прошло открытие «Ралли Казахстан-2019». В соревнованиях гонщиков, которые проходят в Мангистауской области, примут участие 28 экипажей из 17 стран мира.

Фото Рашида Исмагилова
В Мангистауской области стартовал третий из четырех этапов кубка мира по ралли-рейдам, который продлится до 1 июня. Среди гонщиков именитые спортсмены, многократные чемпионы и титулованные гонщики. Один из самых выдающихся в истории ралли-рейда - 13-кратный победитель ралли «Дакара» - Стефан Петерансель. В казахстанском этапе он примет участие со своим штурманом и женой. Супружеский дуэт одержал победу на предыдущем этапе в Абу-Даби.

Впервые за историю гонки участвует и женский экипаж в составе пилота Марии Опариной и штурмана Людмилы Петенко. Мария два года подряд побеждала в ралли «Шелковый путь». По ее словам, в ралли она, прежде всего, спортсмен, и только когда соревнования заканчиваются - женщина.

- Я несколько раз хотела оставить этот вид спорта, но каждый раз понимаю, что не смогу без этих эмоций. Гонки позволяют прожить эту жизнь интереснее. Как только я сажусь за руль и надеваю шлем, я превращаюсь в спортсмена. Мужчины, конечно, стараются помочь, но как участнику на равных, а вот как только мы снимаем шлемы, то снова превращаемся в девушек. Мне очень повезло, что мои родные не отговаривают меня от этого экстремального вида спорта. Они видят, как горят мои глаза, и просто радуются за меня, – рассказывает Мария Опарина.



Гонщикам предстоит пройти 2500 километров, из которых 1860 - соревновательные. Каждый день спортсменов из Бельгии, Бразилии, Германии, Катара, Испании, Италии и других стран ожидают новые участки. Соревноваться спортсмены будут в категориях FIA: Е1 – улучшенные серийные автомобили, Т2 – легковые автомобили с малым отличием от серийных моделей, Т3 – облегченные автомобили side-by-side (SSV), Т4 – грузовики, а также Национальный зачет Кубка Республики Казахстан по ралли-рейдам.

- Мы добавили в этом году песков, убрали скоростные участки. Это сделано для обеспечения большей безопасности спортсменов. Машины разгоняются больше 170-180 километров в час, то есть на прямых участках скорость доходит почти до 200 км/час. Максимально все возможные варианты по безопасности предусматриваются, в том числе сами машины нестандартные, они специально подготовленны для гонок и максимально подготовлены по безопасности, – сообщил Марат Абыкаев, президент федерации автомотоспорта Республики Казахстан.

Актауский экипаж на данном этапе кубка мира по ралли-рейдам представляют: пилот Кирилл Черненков и штурман Алексей Мун. За победу они поборются в категории Т2.

- Самое главное это - люди, конечно, команда, настрой, тренировки и техническая составляющая. Каждый должен делать свое дело и делать максимально хорошо, максимально эффективно, это все-таки такой командный вид спорта, поэтому успех зависит от каждого члена экипажа. В прошлом году мы получили штраф, и в классе мы были последние. Хотя изначально мы шли первые и выиграли четыре этапа, но предпоследний, пятый этап, нас отбросил назад из-за обидной поломки. Но в этот раз мы все исправили, поэтому будем идти без поломок, – рассказал Кирилл Черненков.

По итогам «Ралли Казахстан-2019» определятся лидеры Национального зачета Кубка Республики Казахстан по ралли-рейдам, в котором также примут участие профессиональные заводские команды из России. Следующий, заключительный этап кубка мира пройдет осенью в Марокко.



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