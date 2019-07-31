Военный корабль «Мангыстау» примет участие в конкурсе в Азербайджане

Фото с сайта Министерства обороны Азербайджана
Корабль прибыл в Баку 30 июля.
Цель визита к соседям - участие в конкурсе «Кубок моря», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2019 в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
Напомним, ракетно-артиллерийский корабль «Мангыстау» спустили на воду в Уральске.
Цель визита к соседям - участие в конкурсе «Кубок моря», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2019 в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
Напомним, ракетно-артиллерийский корабль «Мангыстау» спустили на воду в Уральске.
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