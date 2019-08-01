Погорячилась: Обвинившая спецслужбы жительница Актау изменила мнение

На фото Дарига Назарова
Женщина, сына которой задержали во время спецоперации сотрудники КНБ и МВД, рассказала, что ранее опубликованные видео не соответствуют действительности. Редакция не располагает видео, но дословно приводит слова Дариги Назаровой.
- Уважаемые мангистаусцы, я, Назарова Дарига, мать Артуржана. Сегодня я встретилась с адвокатом, и адвокат сказал мне хорошую новость, что все следствия идут в рамках закона, и те предыдущее видео, которые записала на эмоциях о подбрасывании патронов, отвергаю и прошу вас все мои видео не использовать в личных целях, – говорит женщина.
Напомним, ранее женщина обвинила сотрудников КНБ и МВД РК в неправомерных действиях. По словам женщины, в ее квартиру были подброшены боеприпасы.
- Уважаемые мангистаусцы, я, Назарова Дарига, мать Артуржана. Сегодня я встретилась с адвокатом, и адвокат сказал мне хорошую новость, что все следствия идут в рамках закона, и те предыдущее видео, которые записала на эмоциях о подбрасывании патронов, отвергаю и прошу вас все мои видео не использовать в личных целях, – говорит женщина.
Напомним, ранее женщина обвинила сотрудников КНБ и МВД РК в неправомерных действиях. По словам женщины, в ее квартиру были подброшены боеприпасы.