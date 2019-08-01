«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Августа
+27...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 384.2 KZT
  • €1 = 428.15 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:20

Просмотров: 2250

Погорячилась: Обвинившая спецслужбы жительница Актау изменила мнение

Дарига Назарова, ранее обвинившая сотрудников спецслужб в неправомерных действиях в отношении ее сына, изменила мнение. В Сети распространяется ее заявление.

На фото Дарига Назарова
Женщина, сына которой задержали во время спецоперации сотрудники КНБ и МВД, рассказала, что ранее опубликованные видео не соответствуют действительности. Редакция не располагает видео, но дословно приводит слова Дариги Назаровой.

- Уважаемые мангистаусцы, я, Назарова Дарига, мать Артуржана. Сегодня я встретилась с адвокатом, и адвокат сказал мне хорошую новость, что все следствия идут в рамках закона, и те предыдущее видео, которые записала на эмоциях о подбрасывании патронов, отвергаю и прошу вас все мои видео не использовать в личных целях, – говорит женщина.

Напомним, ранее женщина обвинила сотрудников КНБ и МВД РК в неправомерных действиях. По словам женщины, в ее квартиру были подброшены боеприпасы.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Адлен (Посетители) Сегодня, 16:21
Думаю всё дело в адвокате))))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mer (Посетители) Сегодня, 16:17
Ну так пусть и запишет видео опровержение своих слов.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 16:12
Мда уж.Вот и верь после этого людям.
А как мы можем использовать ее видео в
личных целях?
На память чтоли оставить
и потом внукам показывать?)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:00
скоро будем все перед ними извиняться и в вацап выкладывать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 15:59
и те предыдущее видео, которые записала на эмоциях о подбрасывании патронов, отвергаю


Выходит все таки клевета, интересно почему не привлекают ее тогда?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ирон (Посетители) Сегодня, 15:48
С кнб лучше не шутить .не любят они этого
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика