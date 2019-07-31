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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:58

Просмотров: 91

Мать задержанного во время спецоперации в Мангистау: «Сотрудники спецслужб подкинули нам улики»

Родители задержанных во время спецоперации 29 июля в Мангистау мужчин обвинили сотрудников спецслужб в неправомерных действиях.

Дарига Назарова
Женщины рассказали, что 29 июля к ним в квартиры ворвались сотрудники Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел РК.

- В 7 утра постучали в дверь, за дверью сказали, что из акимата, я открыла, и в квартиру стремительно зашли вооруженные люди. Меня оттолкнули, я стала кричать и спрашивать, в чем дело. Такое я только по телевизору видела. Они вошли в комнату сына, в которой тот спал вместе со снохой, и никого не впускали туда. Один из присутствующих в голубой футболке, выше среднего роста, чуть полноватый мужчина открыл дверь в ванную и что-то бросил. Я испугалась и поняла, что это подстава. Потом они начали проводить обыск, но странность в том, что они открыли мой шкаф и просто немного переложили мою одежду. То есть, если бы они что-то искали, они бы перевернули весь дом. После они сразу направились в ванную, включили камеру и стали говорить понятым, которых они привели, что в нашей квартире обнаружен сверток. В нем лежали 33 гильзы. Я стала возмущаться и требовать, чтобы в качестве понятых пригласили моих соседей. Потом они забрали моего сына и увезли в местный КНБ. Мы наняли адвоката, но и его туда не пускали. Мой сын - семейный человек, окончил университет в Москве, прошел в Актау тест на прохождение на госслужбу, ждал приглашения, и тут такое, – рассказывает Дарига Назарова, мама одного из задержанных.



Спецоперация 29 июля проводилась и в Жанаозене.

- Где то в 7.30 к нам пришли сотрудники. Мне объяснили, что на моего сына поступило заявление от одной жительницы Жанаозена. Я не поняла, почему из-за жалобы к нам врывается КНБ. Весь дом перевернули у нас во время обыска, но ничего не нашли. Никаких постановлений нам не дали. Сына забрали и увезли в Актау. Я приехала следом. Моему сыну 25 лет, он работает в нефтяной отрасли, обычный спортивный мальчик, ни в каких сектах не состоял, – говорит Ухимхан Аманова, мама одного из задержанных.

Тем временем в пресс-релизе КНБ РК сказано о задержании 17 человек, входящих в четыре преступные группы. Их задержали за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.



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Комментарии ( 1 )

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Dushman (Посетители) Сегодня, 15:02
Лада, что за цирк, специально звук убрали?
 
 

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