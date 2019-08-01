Пешего японца с тележкой сняли на видео в Мангистау

В тележку, по словам японца, он сложил все необходимое, включая посуду, одежду, спальный мешок и продукты. Кроме этого он взял свой фотоаппарат.
Многие водители помогают ему водой и продуктами. В ответ японец с удовольствием фотографируется с ними на память.
Японец также планирует побывать в Азербайджане, Иране и Туркмении.
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Водители обращаются к жителям Мангистау с просьбой не проходить мимо, и помогать при возможности японскому туристу.
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Туриста из Японии пешком и с тележкой очевидцы встретили по дороге из Бейнеу в Актау. ⠀ Молодой японец Ruyozo Yamagami @ryuzoyamagami рассказал очевидцам, что направляется в Баку, что ещё планирует побывать Азербайджане, Иране и Туркмении. В тележке находится его нехитрый скарб: фотоаппарат, посуда, одежда, спальный мешок и продукты ⠀ Очевидцы разместили несколько видео с необычным туристом в соцсетях. После публикаций видео в соцсетях, казахстанцы японца узнают, помогают ему водой и провизией, а так же фотографируются с ним. ⠀ - Он голодный был, когда нас увидел с едой - обрадовался. Он на английском разговаривает и на русском "спасибо" знает, - рассказали очевидцы. ⠀ Попутчики обратились к жителям Мангистау с просьбой – не проходить мимо, а помогать ему едой и водой, и если есть возможность - подвозить его. ⠀ ⭕ Вопрос почему именно тележка, пока остаётся без ответа. Если вам посчастливится увидеть Ruyozo Yamagami, увидите спросите у него пожалуйста ⠀ #Актау #Мангистау