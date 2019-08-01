Пешего японца с тележкой сняли на видео в Мангистау

- Он голодный был, когда нас увидел с едой - обрадовался. Он на английском разговаривает и на русском знает «спасибо», - рассказали очевидцы.

Иностранца сняли на видео по дороге из Бейнеу в Актау. По словам самого туриста Ryuozo Yamagami @ryuzoyamagami, как рассказывают водители, он направляется в Баку. Для этого ему предстоит дойти до Актау, чтобы в дальнейшем добраться на пароме в Баку.В тележку, по словам японца, он сложил все необходимое, включая посуду, одежду, спальный мешок и продукты. Кроме этого он взял свой фотоаппарат.Многие водители помогают ему водой и продуктами. В ответ японец с удовольствием фотографируется с ними на память.Японец также планирует побывать в Азербайджане, Иране и Туркмении.Водители обращаются к жителям Мангистау с просьбой не проходить мимо, и помогать при возможности японскому туристу.