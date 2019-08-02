В Актау суд отменил приговор арестованному на сутки детскому хирургу

Насукан Отаргазиев
За отсутствием состава правонарушения приговор суда первой инстанции на апелляционном суде был отменен. Насукан Отаргазиев признан невиновным в совершении мелкого хулиганства.
- Сомнений особо не было, ну 50 на 50, но то, что суд оправдал меня - это огромное спасибо. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Лично адвокату Радику Умирбулатову, Азамату Сарсенбаеву, пресс-секретарю облздрава, который с первых дней начал поддержку, руководству областной детской больницы, всем коллегам, людям, которые поддерживали меня и верили, что я невиновен, - сказал Насукан Отаргазиев.
В ходе апелляционного суда были опрошены свидетели, которых на первом суде не опросили. Они рассказали, что посетительница детской больницы в тот вечер обзывала врача нецензурными словами, а ее сын лез к доктору в попытке учинить драку. Обидчиков доктор простил.
- Женщина в возрасте, тем более человек - инвалид II группы, пришла со своим внуком, поэтому против нее я ничего не имею, пускай живет, не болеет, на радость своим детям. А насчет ее сына - бог ему судья. Что касается судьи, конечно, мы еще подумаем, подавать ли иск насчет того, что такой вердикт мне был вынесен. Поскольку хоть и на сутки, но меня все же посадили, а этого врагу не пожелаешь. Наверное, еще будем жаловаться, - сказал Насукан Отаргазиев.
Врач рассказал, что и в первый раз, когда его обвиняли в мелком хулиганстве, он подавал апелляцию. Но тогда опоздал на процесс на 5 минут и был признан виновным.
- На первом суде апелляцию я сам лично подал, без адвоката, но в связи с тем, что в то время я был на работе и опоздал на 5 минут, а когда пришел, мне сказали, что уже судебное дело без меня провели и я остаюсь виноватым. Но, тогда я признаю, мной были сказаны нецензурные слова в адрес посетителя больницы, который также устроил скандал. А в этот раз я спокойно объяснял и не произносил ничего оскорбительного, - сказал Насукан Отаргазиев.
Врач говорит, что после резонанса, который вызвал его арест, ему стали поступать предложения о работе в частных клиниках.
- Как изначально я и сказал, даже если бы суд решил не в мою пользу и вынес бы другой вердикт, я бы все равно продолжил работать в областной детской больнице. Слова словами, а здоровье детей важнее. Надеюсь, теперь начальство решит вопрос насчет охраны в детской больнице, звука на камерах, и в отношении врачей будет какая-то защита, потому что это далеко не первый случай в системе, когда приходят люди, угрожают врачам и все остается в тени, - сказал Насукан Отаргазиев.
Напомним, врач был арестован на сутки за оскорбление посетительницы детской больницы. Женщина, в свою очередь, также получила административное наказание в виде штрафа в 5 месячных расчетных показателей за то, что устроила скандал в медучреждении.
В управлении здравоохранения области сообщили, что будут подавать апелляцию, так как считают, что вина врача не была доказана. На суде не были предоставлены аудиозаписи оскорблений врачом посетительницы.
Судья сообщила, что сутки ареста доктор получил за то, что в течение года он был второй раз привлечен к ответственности по статье «Мелкое хулиганство», а данная статья предусматривает только арест.
На защиту врача стал министр здравоохранения Елжан Биртанов, который посчитал несправедливым и возмутительным приговор для детского хирурга.
Фото автора
- Сомнений особо не было, ну 50 на 50, но то, что суд оправдал меня - это огромное спасибо. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Лично адвокату Радику Умирбулатову, Азамату Сарсенбаеву, пресс-секретарю облздрава, который с первых дней начал поддержку, руководству областной детской больницы, всем коллегам, людям, которые поддерживали меня и верили, что я невиновен, - сказал Насукан Отаргазиев.
В ходе апелляционного суда были опрошены свидетели, которых на первом суде не опросили. Они рассказали, что посетительница детской больницы в тот вечер обзывала врача нецензурными словами, а ее сын лез к доктору в попытке учинить драку. Обидчиков доктор простил.
- Женщина в возрасте, тем более человек - инвалид II группы, пришла со своим внуком, поэтому против нее я ничего не имею, пускай живет, не болеет, на радость своим детям. А насчет ее сына - бог ему судья. Что касается судьи, конечно, мы еще подумаем, подавать ли иск насчет того, что такой вердикт мне был вынесен. Поскольку хоть и на сутки, но меня все же посадили, а этого врагу не пожелаешь. Наверное, еще будем жаловаться, - сказал Насукан Отаргазиев.
Врач рассказал, что и в первый раз, когда его обвиняли в мелком хулиганстве, он подавал апелляцию. Но тогда опоздал на процесс на 5 минут и был признан виновным.
- На первом суде апелляцию я сам лично подал, без адвоката, но в связи с тем, что в то время я был на работе и опоздал на 5 минут, а когда пришел, мне сказали, что уже судебное дело без меня провели и я остаюсь виноватым. Но, тогда я признаю, мной были сказаны нецензурные слова в адрес посетителя больницы, который также устроил скандал. А в этот раз я спокойно объяснял и не произносил ничего оскорбительного, - сказал Насукан Отаргазиев.
Врач говорит, что после резонанса, который вызвал его арест, ему стали поступать предложения о работе в частных клиниках.
- Как изначально я и сказал, даже если бы суд решил не в мою пользу и вынес бы другой вердикт, я бы все равно продолжил работать в областной детской больнице. Слова словами, а здоровье детей важнее. Надеюсь, теперь начальство решит вопрос насчет охраны в детской больнице, звука на камерах, и в отношении врачей будет какая-то защита, потому что это далеко не первый случай в системе, когда приходят люди, угрожают врачам и все остается в тени, - сказал Насукан Отаргазиев.
Напомним, врач был арестован на сутки за оскорбление посетительницы детской больницы. Женщина, в свою очередь, также получила административное наказание в виде штрафа в 5 месячных расчетных показателей за то, что устроила скандал в медучреждении.
В управлении здравоохранения области сообщили, что будут подавать апелляцию, так как считают, что вина врача не была доказана. На суде не были предоставлены аудиозаписи оскорблений врачом посетительницы.
Судья сообщила, что сутки ареста доктор получил за то, что в течение года он был второй раз привлечен к ответственности по статье «Мелкое хулиганство», а данная статья предусматривает только арест.
На защиту врача стал министр здравоохранения Елжан Биртанов, который посчитал несправедливым и возмутительным приговор для детского хирурга.
Фото автора