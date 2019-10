Владелец отеля Caspian Riviera в Актау Рашит Сарсенов занял седьмое место в рейтинге самых влиятельных бизнесменов Казахстана

Журнал Forbes Kazakhstan опубликовал рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана-2019.В данный список вошел и Рашит Сарсенов. Он расположился на седьмом месте.Рашиту Сарсенову принадлежит 84,45 процента акций АО «Нурбанк» (через ТОО «JP Finance Group LLP»), 100 процентов страховой компании «Виктория» и сеть автозаправочных станций Helios.В Павлодаре бизнесмен владеет долями в заводах KSP Steel и «Кастинг», в Актау – заводом стеклопластиковых труб и отелем Caspian Riviera, в Актобе – золоторудным месторождением АО «AltynEx Company».Сарсенову также принадлежат: компания по производству и реализации воды Vita, винодельческий комплекс Chateau Silk Alley в Туркестанской области, торговые сети «Французский дом», Beautymania, Imperial Home, «Планета красоты», газета «Новое поколение», конный клуб «Дибек», Каспийский общественный университет и Алматинский колледж строительства и менеджмента.Лидером рейтинга стал Тимур Кулибаев.Народный банк Казахстана, принадлежащий Тимуру Кулибаеву и его супруге Динаре Кулибаевой через АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», стал первым казахстанским банком, вышедшим на рынок Узбекистана. В мае 2019 года центральный банк соседней страны выдал лицензию на осуществление банковских операций дочерней организации Народного – АКБ Tenge Bank. Кроме того, Народный представлен в России, Кыргызстане, Грузии и Таджикистане. По состоянию на август 2019 года банк занимал долю рынка в 34 процента с активами 8,5 трлн тенге.В структуру Halyk Group также входит АО «Altyn Bank» (доля в 40 процентов, остальное – у China CITIC Bank Corporation Limited – 50,1 процента и China Shuangwei Investment Co., Ltd. – 9,9 процента). Также в числе его активов – ТОО «Кипрос», через которое Кулибаев контролирует ТОО «Mercury Properties», занимающееся арендой и управлением недвижимостью. В настоящее время в портфель компании входят 39 объектов коммерческой недвижимости, включая логистические комплексы, торговые и бизнес-центры в Алматы, Нур-Султане, Атырау, Актобе, Актау, Шымкенте и Дубае. В числе последних приобретений – 90 процентов ТРЦ Forum Almaty, 70 процентов БЦ «Лукойл» в Нур-Султане и БЦ «Кайнар» в Шымкенте. Общая площадь коммерческой недвижимости – более 800 тысяч квадратных метров. Кроме того, бизнесмену принадлежит мажоритарная доля в сингапурской Steppe Capital Pte Ltd, ТОО «Viled Group», ТОО «Joint Technologies», АО «Joint Resources», АО «Каспий нефть», АО «Казазот».Кулибаев возглавляет Национальную палату предпринимателей «Атамекен», в сентябре текущего года переизбран президентом Национального олимпийского комитета РК, является вице-президентом Олимпийского совета Азии, председателем Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy, членом совета директоров российского «Газпрома».Второе место в рейтинге казахстанского Forbes занял Владимир Ким.Владимир Ким владеет 33,4 процента акций (из них 29,66 процента – через Cuprum Holding Limited) KAZ Minerals PLC, 70 процентов в ТОО «Корпорация Казахмыс», долей в АО «Казахалтын», мажоритарной долей в АО «Bank RBK».Бизнесмену также принадлежит 80 процентов в «Алма ТВ», доли в теле- радиокомпании «Тан», ТОО «Astronet» (распространение ТВ-программ и кинопродукции), ТОО «Central Asian Аssistance» (медицинский сервис).Тройку лидеров замыкает Булат Утемуратов.Булат Утемуратов владеет 87,77 процента АО «ForteBank», куда весной вошел банк Kassa Nova.Бизнесмену также принадлежат 100 процентов ТОО «Media Management Systems» и ТОО «Direct Technology Company».Через группу «Верный Капитал» он контролирует 25 процентов ТОО «КаР-Тел» и 49,9 процента ООО «Sky Mobile» (операторы связи «Билайн» в Казахстане и Кыргызстане соответственно), 65 процентов золотодобывающей RG Gold, 100 процентов информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz, 80 процентов ТРК «31 канал», 50 процентов оператора медиарекламного рынка Video International Kazakhstan, отели Ritz-Carlton в Нур-Султане, Вене и Москве, Rixos Borovoe в Акмолинской области, а также франшизу фастфуда Burger King в Казахстане, девелоперскую Global Development, компанию «Южно-Кыргызский цемент», 40 процентов ТОО «Sky Service», которое является собственником аэропорта «Сары-Арка» в Караганде.Утемуратову принадлежит 1,16 процента Glencore Plc.Бизнесмен является учредителем собственного благотворительного фонда, возглавляет Казахстанскую теннисную федерацию и входит в совет директоров Международной теннисной федерации ITF.Средний возраст самых влиятельных бизнесменов за год не изменился – 52 года.Подробно с рейтингом 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана - 2019 можно ознакомиться здесь