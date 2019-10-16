Владелец отеля Caspian Riviera в Актау Рашит Сарсенов занял седьмое место в рейтинге самых влиятельных бизнесменов Казахстана

Отель Caspian Riviera. Фото Рашида Исмагилова
Журнал Forbes Kazakhstan опубликовал рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана-2019.
В данный список вошел и Рашит Сарсенов. Он расположился на седьмом месте.
Рашиту Сарсенову принадлежит 84,45 процента акций АО «Нурбанк» (через ТОО «JP Finance Group LLP»), 100 процентов страховой компании «Виктория» и сеть автозаправочных станций Helios.
В Павлодаре бизнесмен владеет долями в заводах KSP Steel и «Кастинг», в Актау – заводом стеклопластиковых труб и отелем Caspian Riviera, в Актобе – золоторудным месторождением АО «AltynEx Company».
Сарсенову также принадлежат: компания по производству и реализации воды Vita, винодельческий комплекс Chateau Silk Alley в Туркестанской области, торговые сети «Французский дом», Beautymania, Imperial Home, «Планета красоты», газета «Новое поколение», конный клуб «Дибек», Каспийский общественный университет и Алматинский колледж строительства и менеджмента.
Лидером рейтинга стал Тимур Кулибаев.
Народный банк Казахстана, принадлежащий Тимуру Кулибаеву и его супруге Динаре Кулибаевой через АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», стал первым казахстанским банком, вышедшим на рынок Узбекистана. В мае 2019 года центральный банк соседней страны выдал лицензию на осуществление банковских операций дочерней организации Народного – АКБ Tenge Bank. Кроме того, Народный представлен в России, Кыргызстане, Грузии и Таджикистане. По состоянию на август 2019 года банк занимал долю рынка в 34 процента с активами 8,5 трлн тенге.
В структуру Halyk Group также входит АО «Altyn Bank» (доля в 40 процентов, остальное – у China CITIC Bank Corporation Limited – 50,1 процента и China Shuangwei Investment Co., Ltd. – 9,9 процента). Также в числе его активов – ТОО «Кипрос», через которое Кулибаев контролирует ТОО «Mercury Properties», занимающееся арендой и управлением недвижимостью. В настоящее время в портфель компании входят 39 объектов коммерческой недвижимости, включая логистические комплексы, торговые и бизнес-центры в Алматы, Нур-Султане, Атырау, Актобе, Актау, Шымкенте и Дубае. В числе последних приобретений – 90 процентов ТРЦ Forum Almaty, 70 процентов БЦ «Лукойл» в Нур-Султане и БЦ «Кайнар» в Шымкенте. Общая площадь коммерческой недвижимости – более 800 тысяч квадратных метров. Кроме того, бизнесмену принадлежит мажоритарная доля в сингапурской Steppe Capital Pte Ltd, ТОО «Viled Group», ТОО «Joint Technologies», АО «Joint Resources», АО «Каспий нефть», АО «Казазот».
Кулибаев возглавляет Национальную палату предпринимателей «Атамекен», в сентябре текущего года переизбран президентом Национального олимпийского комитета РК, является вице-президентом Олимпийского совета Азии, председателем Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy, членом совета директоров российского «Газпрома».
Второе место в рейтинге казахстанского Forbes занял Владимир Ким.
Владимир Ким владеет 33,4 процента акций (из них 29,66 процента – через Cuprum Holding Limited) KAZ Minerals PLC, 70 процентов в ТОО «Корпорация Казахмыс», долей в АО «Казахалтын», мажоритарной долей в АО «Bank RBK».
Бизнесмену также принадлежит 80 процентов в «Алма ТВ», доли в теле- радиокомпании «Тан», ТОО «Astronet» (распространение ТВ-программ и кинопродукции), ТОО «Central Asian Аssistance» (медицинский сервис).
Тройку лидеров замыкает Булат Утемуратов.
Булат Утемуратов владеет 87,77 процента АО «ForteBank», куда весной вошел банк Kassa Nova.
Бизнесмену также принадлежат 100 процентов ТОО «Media Management Systems» и ТОО «Direct Technology Company».
Через группу «Верный Капитал» он контролирует 25 процентов ТОО «КаР-Тел» и 49,9 процента ООО «Sky Mobile» (операторы связи «Билайн» в Казахстане и Кыргызстане соответственно), 65 процентов золотодобывающей RG Gold, 100 процентов информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz, 80 процентов ТРК «31 канал», 50 процентов оператора медиарекламного рынка Video International Kazakhstan, отели Ritz-Carlton в Нур-Султане, Вене и Москве, Rixos Borovoe в Акмолинской области, а также франшизу фастфуда Burger King в Казахстане, девелоперскую Global Development, компанию «Южно-Кыргызский цемент», 40 процентов ТОО «Sky Service», которое является собственником аэропорта «Сары-Арка» в Караганде.
Утемуратову принадлежит 1,16 процента Glencore Plc.
Бизнесмен является учредителем собственного благотворительного фонда, возглавляет Казахстанскую теннисную федерацию и входит в совет директоров Международной теннисной федерации ITF.
Средний возраст самых влиятельных бизнесменов за год не изменился – 52 года.
Подробно с рейтингом 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана - 2019 можно ознакомиться здесь.
В данный список вошел и Рашит Сарсенов. Он расположился на седьмом месте.
Рашиту Сарсенову принадлежит 84,45 процента акций АО «Нурбанк» (через ТОО «JP Finance Group LLP»), 100 процентов страховой компании «Виктория» и сеть автозаправочных станций Helios.
В Павлодаре бизнесмен владеет долями в заводах KSP Steel и «Кастинг», в Актау – заводом стеклопластиковых труб и отелем Caspian Riviera, в Актобе – золоторудным месторождением АО «AltynEx Company».
Сарсенову также принадлежат: компания по производству и реализации воды Vita, винодельческий комплекс Chateau Silk Alley в Туркестанской области, торговые сети «Французский дом», Beautymania, Imperial Home, «Планета красоты», газета «Новое поколение», конный клуб «Дибек», Каспийский общественный университет и Алматинский колледж строительства и менеджмента.
Лидером рейтинга стал Тимур Кулибаев.
Народный банк Казахстана, принадлежащий Тимуру Кулибаеву и его супруге Динаре Кулибаевой через АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», стал первым казахстанским банком, вышедшим на рынок Узбекистана. В мае 2019 года центральный банк соседней страны выдал лицензию на осуществление банковских операций дочерней организации Народного – АКБ Tenge Bank. Кроме того, Народный представлен в России, Кыргызстане, Грузии и Таджикистане. По состоянию на август 2019 года банк занимал долю рынка в 34 процента с активами 8,5 трлн тенге.
В структуру Halyk Group также входит АО «Altyn Bank» (доля в 40 процентов, остальное – у China CITIC Bank Corporation Limited – 50,1 процента и China Shuangwei Investment Co., Ltd. – 9,9 процента). Также в числе его активов – ТОО «Кипрос», через которое Кулибаев контролирует ТОО «Mercury Properties», занимающееся арендой и управлением недвижимостью. В настоящее время в портфель компании входят 39 объектов коммерческой недвижимости, включая логистические комплексы, торговые и бизнес-центры в Алматы, Нур-Султане, Атырау, Актобе, Актау, Шымкенте и Дубае. В числе последних приобретений – 90 процентов ТРЦ Forum Almaty, 70 процентов БЦ «Лукойл» в Нур-Султане и БЦ «Кайнар» в Шымкенте. Общая площадь коммерческой недвижимости – более 800 тысяч квадратных метров. Кроме того, бизнесмену принадлежит мажоритарная доля в сингапурской Steppe Capital Pte Ltd, ТОО «Viled Group», ТОО «Joint Technologies», АО «Joint Resources», АО «Каспий нефть», АО «Казазот».
Кулибаев возглавляет Национальную палату предпринимателей «Атамекен», в сентябре текущего года переизбран президентом Национального олимпийского комитета РК, является вице-президентом Олимпийского совета Азии, председателем Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy, членом совета директоров российского «Газпрома».
Второе место в рейтинге казахстанского Forbes занял Владимир Ким.
Владимир Ким владеет 33,4 процента акций (из них 29,66 процента – через Cuprum Holding Limited) KAZ Minerals PLC, 70 процентов в ТОО «Корпорация Казахмыс», долей в АО «Казахалтын», мажоритарной долей в АО «Bank RBK».
Бизнесмену также принадлежит 80 процентов в «Алма ТВ», доли в теле- радиокомпании «Тан», ТОО «Astronet» (распространение ТВ-программ и кинопродукции), ТОО «Central Asian Аssistance» (медицинский сервис).
Тройку лидеров замыкает Булат Утемуратов.
Булат Утемуратов владеет 87,77 процента АО «ForteBank», куда весной вошел банк Kassa Nova.
Бизнесмену также принадлежат 100 процентов ТОО «Media Management Systems» и ТОО «Direct Technology Company».
Через группу «Верный Капитал» он контролирует 25 процентов ТОО «КаР-Тел» и 49,9 процента ООО «Sky Mobile» (операторы связи «Билайн» в Казахстане и Кыргызстане соответственно), 65 процентов золотодобывающей RG Gold, 100 процентов информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz, 80 процентов ТРК «31 канал», 50 процентов оператора медиарекламного рынка Video International Kazakhstan, отели Ritz-Carlton в Нур-Султане, Вене и Москве, Rixos Borovoe в Акмолинской области, а также франшизу фастфуда Burger King в Казахстане, девелоперскую Global Development, компанию «Южно-Кыргызский цемент», 40 процентов ТОО «Sky Service», которое является собственником аэропорта «Сары-Арка» в Караганде.
Утемуратову принадлежит 1,16 процента Glencore Plc.
Бизнесмен является учредителем собственного благотворительного фонда, возглавляет Казахстанскую теннисную федерацию и входит в совет директоров Международной теннисной федерации ITF.
Средний возраст самых влиятельных бизнесменов за год не изменился – 52 года.
Подробно с рейтингом 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана - 2019 можно ознакомиться здесь.
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