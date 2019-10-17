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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:54

Просмотров: 439

Полицейские Мангистау примут жителей во дворах

Акции «Приемная на дороге» и «Приемная во дворе» пройдут 18 и 19 октября в Актау и во всех населенных пунктах региона. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистау.

Фото из архива lada.kz
Акция «Приемная на дороге» пройдет во фронт-офисах полиции по следующим адресам:

- Департамент полиции Мангистауской области: г.Актау, 12 мкр., 80 здание;
- Управление полии (УП) Актау: г.Актау, 24 мкр., 5 здание;
- УП Жанаозена: г.Жанаозен, мкр. Шанырак, ул. Губкина, 20 здание;
- Отделение полиции (ОП) Мунайлинского района: Мунайлинский район, село Мангистау 15 квартал, 13/5 здание;
- ОП Каракиянского района: Каракиянский район, село Курык, ул. Досан батыра, 11а здание;
- ОП Мангистауского района: Мангистауский район, село Шетпе, ул. Иса Тіленбайұлы, 2 здание;
- ОП Тупкараганского района: Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, ул. Н.Оңғалбайұлы, 29 здание;
- ОП Бейнеуского района: Бейнеуский район, село Бейнеу, ул. Д.Тажиев, 5а здание.

Места проведения акции «Приемная во дворе»:
В Актау:
18.10.2019 - 29 мкр., 24 дом;
18.10.2019 - 22 мкр., 3 дом;
18.10.2019 - Шыгыс-2 мкр., 379-380 дом;
18.10.2019 - 13 мкр., 24 дом;
18.10.2019 - 32в мкр., ЖК Шанырак, 2 дом;
18.10.2019 - 15 мкр., ЦОН;
18.10.2019 - 26 мкр., 9 дом;
18.10.2019 - перед акиматом пос. Умирзак;
18.10.2019 - 31Б мкр., 18 дом;
18.10.2019 - 27 мкр., 10 дом;
18.10.2019 - 28 мкр., 10 дом, рядом с ТД "Метрополис";
19.10.2019 - 6 мкр., 33 дом, возле "Дома быта";
19.10.2019 - 1 мкр., 24 дом, возле "Дома дружбы";
19.10.2019 - 4 мкр., 58 дом;
19.10.2019 - 14 мкр., 33 дом возле ТРЦ "Астана";
19.10.2019 - 2 мкр., 16 дом;
19.10.2019 - 3Б мкр., 9 дом возле Мангистауского политехнического колледжа;
19.10.2019 - 5 мкр., 20 дом;
19.10.2019 - 7 мкр., 14 дом возле Вечного огня;
19.10.2019 - 8 мкр., 14 дом возле магазина "Алтын фуд";
19.10.2019 - 11 мкр. 42 дом возле торгового центра "Заман";
19.10.2019 - 12 мкр. 53 дом возле ТРК "Актау".

в Жанаозене:
18.10.2019 - мкр. Шұғыла, 29/30 дом;
18.10.2019 - мкр. Шаңырақ, 24 дом;
19.10.2019 - мкр. Шаңырақ, 24 дом;
19.10.2019 - мкр. Шұғыла, 29/30 дом.

Прием в общественных приемных партии «NurOtan» пройдет по следующим адресам:
- Мангистауский областной филиал: г.Актау 14 мкр. 1Б здание;
- Актауский городской филиал: г.Актау, 17 мкр. 50/1 здание;
- Жанаозенский городской филиал: г.Жанаозен, проспект Маңғыстау, 10 здание;
- Филиал в Мунайлинском районе: Мунайлинский район, село Мангистау 16-квартал 8-участок;
- Филиал в Каракиянском районе: Каракиянский район, село Курык, 1 мкр., 310 здание;
- Филиал в Мангистауском районе: Мангистауский район, село Шетпе, ул. Орталық 1/4 здание;
- Филиал в Тупкараганском районе: Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, ул. Б.Маяұлы 7 здание;
- Филиал в Бейнеуском районе: Бейнеуский район, село Бейнеу, ул. Д.Тажиев, 9Г здание.



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Комментарии ( 1 )

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  • zloyfil
 Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 16:55
В каком смысле "примут"???
 
 

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