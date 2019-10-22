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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:18

Просмотров: 464

В Актау с начала года зарегистрировано 312 случаев укусов людей животными

По сравнению с 2018 годом отмечается рост на 56 случаев. Об этом сообщила Сымбат Жексенбай, руководитель отдела эпидемиологического надзора управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау.

Фото из архива Lada.kz
По данным эпидемиологов, в Актау с начала 2019 года зарегистрировано 312 случаев укусов людей животными, из которых 216 человек были покусаны собаками, 83 человека получили укусы кошек, один случай связан с укусом крысы. На укусы обезьян в контактных зоопарках приходится 12 случаев.

В 2018 году зарегистрировано 256 случаев укусов людей животными. По данным ветеринарной станции, в 2018 году в результате лабораторных исследований у некоторых животных был выявлен положительный результат бешенства.

- Укусы животных являются одной из важных причин заболеваемости и смертности во всём мире. Укусы собак ежегодно приводят к десяткам миллионов травм, наибольшему риску подвергаются дети. Бешенство, развивающееся после укусов собак, кошек и обезьян, является значительной проблемой здравоохранения, - говорит Сымбат Жексенбай.

Эпидемиологи отмечают, что популяция бродячих собак ухудшает санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе.

- Всего около 45 заболеваний могут передаваться от собак к человеку. В число опасных инфекционных заболеваний входят бешенство, бруцеллёз, туберкулёз, чума, вирусный энтерит, среди опасных инвазионных заболеваний выделяются дирофиляриоз, демодекоз, описторхоз, токсокароз и другие. Также серьезную опасность заражения от бродячих собак представляет и для домашних питомцев, - сказала Сымбат Жексенбай.

Если вас укусило, поцарапало или ослюнявило бродячее животное, необходимо сразу же обратиться в ближайшую медицинскую организацию, говорят эпидемиологи. Здесь вам окажут первую помощь.

Сымбат Жексенбай отметила, что в настоящее время по городу в разных местах разгуливают бродячие собаки и кошки, которые заражены блохами.

Эпидемиологи рекомендуют горожанам сообщать о бродячих животных в городскую ветеринарную станцию по телефону: 52-40-55.

Что такое бешенство?

Бешенство - это неизлечимое заболевание, после появления которого спасти больного не удаётся. От начала проявления симптомов заболевания до момента смерти больного проходит от трёх дней до недели.

Вакцинация против бешенства

Экстренная вакцинация против бешенства не имеет противопоказаний, проводится с учетом локализации укуса, тяжести повреждений наружных покровов, характера контакта и данных о животном. Вакцину против бешенства вводят внутримышечно по схеме на первый, третий, седьмой, 14, 30 и 90 дни. Несмотря на то, что вакцинация наиболее эффективна не позднее 14 дня после контакта, курс лечения вакциной назначают независимо от срока обращения пострадавшего за помощью, даже если прошло несколько месяцев после укуса. Дозы и схемы экстренной вакцинации одинаковы для детей и взрослых.



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Комментарии ( 2 )

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  • OpOp
 анжела (Посетители) Сегодня, 17:17
Ну вот, опять начнется массовый отстрел собак(((
 
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  • Фламинго
  • Наталья Романова
  • Ирон
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 16:02
кормлю несколько бесхозных собак возле орбиты, кроме того, что облизывают руки, никакой агрессии от них нет.

Меня удивляет вот что, ведь это золотое дно, как еще ни один гений саке/маке не додумался через своего курдаса/братишке или еще фиг знает кого, пропихнуть закон о насильственной ловле и стерилизации бездомных животных... это же клондайк, представьте сколько там пилить не перепилить, а заодно может к Турции приблизимся, где собаки ходят чипованные по улицам городов, спокойно и никого не трогая.
 
 

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