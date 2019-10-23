Как взять ипотеку по сниженным ставкам кредитования

АО "Ипотечная организация "Баспана"
В июне прошлого года Елбасы Н.А.Назарбаев в своем обращении к народу «Пять социальных инициатив Президента» поручил Национальному банку разработать новую жилищную программу и предоставить казахстанцам новые возможности для приобретения жилья. С этого момента старт взяла реализация программы «7-20-25».
Однако не все так просто… Программа «7-20-25» имеет условия. По ней жилье в ипотеку могут взять только те, кто имеет подтвержденный доход, не имеет в собственности жилья и других ипотечных кредитов. Кроме того, квартиру можно приобрести только в новостройке, сданной в эксплуатацию. Соответственно, ипотечный кредит со сниженной ставкой могут получить заемщики, подходящие под эти условия. Но в этом и есть преимущество данной программы - что купить жилье должны те, кто ранее его не имел.
Работает ли программа «7-20-25» в Мангистауской области
Несмотря на, казалось бы, сдерживающие условия по этой программе, в Мангистауской области за 9 месяцев 2019 года оформили ипотеку по программе «7-20-25» уже 208 семей на общую сумму 2,1 млрд тг. По словам «Ипотечной организации «Баспана» - оператора «7-20-25», в ближайшие 2-3 года количество вводимого в эксплуатацию жилья будет расти, а значит будет расти и количество заемщиков.
Хорошим стартом для программы стала процентная ставка кредитования - 7%, которая на сегодня является самой доступной. Первоначальный взнос составляет 20% и более, а максимальный срок кредитования - до 25 лет. Это означает, что в зависимости от вашей платёжеспособности, вы можете установить срок погашения ипотечного кредита самостоятельно.
Что делать, если не подходишь под «7-20-25»
Допустим, вы решили купить жилье на вторичном рынке, или у вас уже есть жилье и планируете купить еще, тогда под программу «7-20-25» вы не попадаете. В этом случае для вас разработана еще одна программа – «Баспана Хит».
Ставка кредитования по ней также ниже рыночной - 11%. Первоначальный взнос вы можете внести от 20% и выше. Но в данной программе срок, на который заёмщик может взять кредит - до 15 лет.
За 9 месяцев 2019 года, по данным «Ипотечной организации Баспана», в Мангистауской области 425 семей уже приобрели недвижимость по программе «Баспана Хит» на общую сумму 3, 7 млрд тг.
Что надо сделать, чтобы узнать об ипотеке более подробно
В Мангистауской области работают банки, которые выдают ипотеку по программам «7-20-25» и «Баспана Хит», это: «Банк ЦентрКредит», «Сбербанк», «Halyk банк», «АТФБанк», «Банк RBK», «Jysan банк», «Forte банк». Вы можете обратиться за консультацией в любой подходящий для вас банк, чтобы осуществить свою мечту.
Партнерский проект "Лады" и АО "Ипотечная организация "Баспана"
Однако не все так просто… Программа «7-20-25» имеет условия. По ней жилье в ипотеку могут взять только те, кто имеет подтвержденный доход, не имеет в собственности жилья и других ипотечных кредитов. Кроме того, квартиру можно приобрести только в новостройке, сданной в эксплуатацию. Соответственно, ипотечный кредит со сниженной ставкой могут получить заемщики, подходящие под эти условия. Но в этом и есть преимущество данной программы - что купить жилье должны те, кто ранее его не имел.
Работает ли программа «7-20-25» в Мангистауской области
Несмотря на, казалось бы, сдерживающие условия по этой программе, в Мангистауской области за 9 месяцев 2019 года оформили ипотеку по программе «7-20-25» уже 208 семей на общую сумму 2,1 млрд тг. По словам «Ипотечной организации «Баспана» - оператора «7-20-25», в ближайшие 2-3 года количество вводимого в эксплуатацию жилья будет расти, а значит будет расти и количество заемщиков.
Хорошим стартом для программы стала процентная ставка кредитования - 7%, которая на сегодня является самой доступной. Первоначальный взнос составляет 20% и более, а максимальный срок кредитования - до 25 лет. Это означает, что в зависимости от вашей платёжеспособности, вы можете установить срок погашения ипотечного кредита самостоятельно.
Что делать, если не подходишь под «7-20-25»
Допустим, вы решили купить жилье на вторичном рынке, или у вас уже есть жилье и планируете купить еще, тогда под программу «7-20-25» вы не попадаете. В этом случае для вас разработана еще одна программа – «Баспана Хит».
Ставка кредитования по ней также ниже рыночной - 11%. Первоначальный взнос вы можете внести от 20% и выше. Но в данной программе срок, на который заёмщик может взять кредит - до 15 лет.
За 9 месяцев 2019 года, по данным «Ипотечной организации Баспана», в Мангистауской области 425 семей уже приобрели недвижимость по программе «Баспана Хит» на общую сумму 3, 7 млрд тг.
Что надо сделать, чтобы узнать об ипотеке более подробно
В Мангистауской области работают банки, которые выдают ипотеку по программам «7-20-25» и «Баспана Хит», это: «Банк ЦентрКредит», «Сбербанк», «Halyk банк», «АТФБанк», «Банк RBK», «Jysan банк», «Forte банк». Вы можете обратиться за консультацией в любой подходящий для вас банк, чтобы осуществить свою мечту.
Партнерский проект "Лады" и АО "Ипотечная организация "Баспана"