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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:05

Просмотров: 2073

Птица-воришка: В Актау ворона украла женские трусики

Приключения вороны-рецидивистки в Актау продолжаются. На этот раз ворона вместо игрушки утащила нижнее белье.

Кадр видео
Ворона, которая стала героиней целой серии видеороликов, снятых жителями Актау, вновь попалась на краже.

На этот раз Каркуша утащила женское белье у отдыхающих на пляже Актау.



- Мы каждое утро купаемся на море, а она украла у нас трусы, - рассказала хозяйка нижнего белья.

Напомним, что Каркуша отпугивает посторонних со двора, в котором живет, увлекается баскетболом и ворует табачные изделия из карманов жителей. Чаще всего ворону можно увидеть на набережной в 14 микрорайоне Актау. Туда птица прилетает рано утром.








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Комментарии ( 9 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:19
и не холодно сейчас купаться? о_0
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:03
Цитата: Ingul
Скорее всего она жила у кого-то дома, а потом случайно оказалась на улице.


про эту птицу целая статья есть
 
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Seawolf (Посетители) Сегодня, 14:49
Надеюсь,что то стОящее,наподобие Victoria Secret? tits
 
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J.Murat (Посетители) Сегодня, 14:20
Видимо новостей больше не осталось.Докатились до нижнего белья
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 14:17
Хоть что то позитивное в новостях, не убили, и не изнасиловали. Ато последнее время страшно становится.А трусы дело наживное, новые купит.
 
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batyr (Посетители) Сегодня, 14:08
Это разве не сорока?
 
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Saken31a (Посетители) Сегодня, 13:12
Не хер трусиками выбрасыватся. А трусики походу не брендовые. У нас в стране даже вороны живучие.
 
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  • tolk
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:00
Шалунья и модница однако.
Скорее всего она жила у кого-то дома, а потом случайно оказалась на улице.
То, что вороны воруют - общеизвестный факт.
А, интересно, хозяйка написала заявление о хищении? uhmylka
 
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  • tolk
 Playhrun (Посетители) Сегодня, 12:22
Пойду носки на сушилке проверю
 
 

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