Птица-воришка: В Актау ворона украла женские трусики

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Ворона, которая стала героиней целой серии видеороликов, снятых жителями Актау, вновь попалась на краже.
На этот раз Каркуша утащила женское белье у отдыхающих на пляже Актау.
- Мы каждое утро купаемся на море, а она украла у нас трусы, - рассказала хозяйка нижнего белья.
Напомним, что Каркуша отпугивает посторонних со двора, в котором живет, увлекается баскетболом и ворует табачные изделия из карманов жителей. Чаще всего ворону можно увидеть на набережной в 14 микрорайоне Актау. Туда птица прилетает рано утром.
На этот раз Каркуша утащила женское белье у отдыхающих на пляже Актау.
- Мы каждое утро купаемся на море, а она украла у нас трусы, - рассказала хозяйка нижнего белья.
Напомним, что Каркуша отпугивает посторонних со двора, в котором живет, увлекается баскетболом и ворует табачные изделия из карманов жителей. Чаще всего ворону можно увидеть на набережной в 14 микрорайоне Актау. Туда птица прилетает рано утром.