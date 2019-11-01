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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:55

Просмотров: 1617

Первый снег выпал в селе Шетпе Мангистауской области

Снег в селе Шетпе, по сообщению жителей Мангистауской области, выпал 1 ноября.

Скриншот с видео. Село Шетпе
По данным синоптиков, снег в селе Шетпе ожидается и в воскресенье, 3 ноября. Но температура в этом населенном пункте при этом сохранится плюсовая.

Первый снег выпал в селе Шетпе Мангистауской области


Снег в выходные, по данным Gismeteo.kz, ожидается также в поселке Бейнеу и Сайотесе.

Первый снег выпал в селе Шетпе Мангистауской области


Первый снег выпал в селе Шетпе Мангистауской области


В Курыке, на Каламкасе, в Жетыбае и ряде других населенных пунктов региона, по данным синоптиков, в выходные возможен дождь.






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