Первый снег выпал в селе Шетпе Мангистауской области

По данным синоптиков, снег в селе Шетпе ожидается и в воскресенье, 3 ноября. Но температура в этом населенном пункте при этом сохранится плюсовая.Снег в выходные, по данным Gismeteo.kz, ожидается также в поселке Бейнеу и Сайотесе.В Курыке, на Каламкасе, в Жетыбае и ряде других населенных пунктов региона, по данным синоптиков, в выходные возможен дождь.