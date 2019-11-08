Рабочие ТОО «Емир-Ойл» записали видеообращение к Президенту Казахстана

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По словам работников ТОО «Емир-Ойл», они неоднократно обращались к руководству компании, акиму и Президенту страны с просьбой повысить им заработную плату на 50 процентов. Но ответа так и не дождались.
- Господин Президент Касым-Жомарт Токаев, просим Вас оказать воздействие на наше руководство с просьбой повысить нам заработную плату. Средняя зарплата составляет 150 тысяч тенге. Мы просим поднять нам зарплату на 50 процентов, - говорится в видео.
ТОО «Емир-Ойл» занимается бурением и разведкой нефти и газа.
Напомним, что в сентябре текущего года рабочие обращались к Президенту с просьбой поднять им заработную плату.
Позже в ТОО «Емир-Ойл» заявили, что заработную плату рабочим подняли на 10 процентов.
- Господин Президент Касым-Жомарт Токаев, просим Вас оказать воздействие на наше руководство с просьбой повысить нам заработную плату. Средняя зарплата составляет 150 тысяч тенге. Мы просим поднять нам зарплату на 50 процентов, - говорится в видео.
ТОО «Емир-Ойл» занимается бурением и разведкой нефти и газа.
Напомним, что в сентябре текущего года рабочие обращались к Президенту с просьбой поднять им заработную плату.
Позже в ТОО «Емир-Ойл» заявили, что заработную плату рабочим подняли на 10 процентов.