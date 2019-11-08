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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:57

Просмотров: 2959

Рабочие ТОО «Емир-Ойл» записали видеообращение к Президенту Казахстана

По словам рабочих ТОО «Емир-Ойл», их требования по повышению заработной платы руководство компании так и не выполнило. В связи с чем они вновь записали видеообращение к Президенту Казахстана.

Кадр видео
По словам работников ТОО «Емир-Ойл», они неоднократно обращались к руководству компании, акиму и Президенту страны с просьбой повысить им заработную плату на 50 процентов. Но ответа так и не дождались.



- Господин Президент Касым-Жомарт Токаев, просим Вас оказать воздействие на наше руководство с просьбой повысить нам заработную плату. Средняя зарплата составляет 150 тысяч тенге. Мы просим поднять нам зарплату на 50 процентов, - говорится в видео.

ТОО «Емир-Ойл» занимается бурением и разведкой нефти и газа.

Напомним, что в сентябре текущего года рабочие обращались к Президенту с просьбой поднять им заработную плату.

Позже в ТОО «Емир-Ойл» заявили, что заработную плату рабочим подняли на 10 процентов.



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Комментарии ( 2 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 18:04
Цитата: mer
Работягам копейки, ИТР выше, а руководство купается в деньгах.


вот так и живём (с)
 
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  • Normal
  • Apmaxa
 mer (Посетители) Сегодня, 15:46
Из нефтянки сделали дойную корову, теперь режут зарплаты, всё распродают в частные руки, т.е.самим себе. Работягам копейки, ИТР выше, а руководство купается в деньгах.
 
 

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