Спортсменки из Актау стали призерами международного турнира по борьбе

На фото: Кайбуллаева А., Воробьева А., Елисеева А. Фото предоставлено тренером

В город, расположенный на севере Казахстана, приехало более 300 спортсменов из России, Узбекистана, Киргизии и городов Республики.



Лучший результат среди мангистауских спортсменок показала Алена Елисеева в весовой категории 42 кг, занявшая второе место. На третью ступень пьедестала поднялись Ангелина Воробьева (46 кг) и Асема Кайбуллаева (54 кг.)



- Эти соревнования стали подготовительным этапом перед чемпионатом Азии среди младших кадетов, который пройдет в ноябре в Тайпее. В нем примет участие Асема Кайбуллаева, – подвел итоги выступления Александр Мухалев, тренер Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.



Воспитанницы МОСДЮШОР благодарят своих тренеров Меруерт Дымбаеву и Юлию Хамелис за подготовку данному старту.



Ярослав Брэм