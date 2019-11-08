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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:08

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Спортсменки из Актау стали призерами международного турнира по борьбе

В Щучинске с 6 по 8 ноября проходил международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера КазССР Ахметжана Казымбетова. В нем приняли участие мангистауские спортсмены. Об этом рассказал Александр Мухалев, тренер Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

На фото: Кайбуллаева А., Воробьева А., Елисеева А. Фото предоставлено тренером
В город, расположенный на севере Казахстана, приехало более 300 спортсменов из России, Узбекистана, Киргизии и городов Республики.

Лучший результат среди мангистауских спортсменок показала Алена Елисеева в весовой категории 42 кг, занявшая второе место. На третью ступень пьедестала поднялись Ангелина Воробьева (46 кг) и Асема Кайбуллаева (54 кг.)

- Эти соревнования стали подготовительным этапом перед чемпионатом Азии среди младших кадетов, который пройдет в ноябре в Тайпее. В нем примет участие Асема Кайбуллаева, – подвел итоги выступления Александр Мухалев, тренер Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

Воспитанницы МОСДЮШОР благодарят своих тренеров Меруерт Дымбаеву и Юлию Хамелис за подготовку данному старту.

Ярослав Брэм



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