Работникам «Емир-Ойл» повысили заработную плату

Скриншот видеоматериала
В ТОО «Емир-Ойл» прокомментировали ситуацию с заработной платой их сотрудников.
По сообщению пресс-службы компании, после первоначального видеобращения своих сотрудников в начале октября этого года руководство предприняло меры по разъяснению внутренней финансовой ситуации как рабочему персоналу, так и представителям государственных органов.
- По вопросу повышения заработной платы 9 октября состоялась встреча председателя общественного объединения (ОО) «Профсоюз работников» с генеральным директором. После неё некоторые работники/представители ОО «Профсоюз работников», вникнув в ситуацию, согласились с условиями компании и подписали дополнительные соглашения на увеличение заработной платы на 10 процентов. Необходимо отметить, что согласно предыдущему приказу остальные 20 процентов повышения заработной платы будут осуществлены при достижении намеченных показателей добычи, - сказали в пресс-службе компании.
23 октября генеральный директор ТОО «Емир-Ойл» встретился с работниками одной вахты. На встрече в письменной форме был представлен список из шести проблемных вопросов по бытовым условиям в вахтовом посёлке, которые генеральный директор обещал решить до 31 декабря этого года.
- К примеру, нарекания у рабочих вызывал транспорт на месторождении для внутренних перемещений. Проблема уже решена: транспорт был заменён (составлен акт). Ещё один пункт, озвученный работниками, касался усиления контроля по питанию. Сейчас проводятся встречи по разбору каждого факта, установлена прямая связь председателя профсоюза с представителем акционеров и менеджерами компании, которые в любой момент реагируют на его сообщения, - пояснили в пресс-службе нефтяной организации.
Директор по производству и HSE-менеджер (менеджер по охране труда, безопасности и защите окружающей среды) 7 ноября во время перевахтовки разъяснили рабочим текущую производственную ситуацию компании.
- Необходимо отметить, что компания всячески пытается сохранить стабильную обстановку и при наличии финансовых возможностей улучшать условия работников. Кроме ранее выполняемых социальных мероприятий за последний месяц проведены обязательные обучения по промышленной безопасности и охране труда работников с предоставлением лучших условий, чем за предыдущие периоды. Процесс обучения был организован в городе Актау, с предоставлением питания и проживания в гостиницах для неместных работников. Кроме того, компанией решается вопрос об оплате за обучения детей рабочего персонала в высших учебных заведениях по наиболее востребованным специальностям, - подытожили в пресс-службе ТОО «Емир-Ойл».
Напомним, рабочие ТОО «Емир-Ойл» записали видеообращение к президенту Казахстана. По словам рабочих, их требования по повышению заработной платы руководство компании так и не выполнило.
По сообщению пресс-службы компании, после первоначального видеобращения своих сотрудников в начале октября этого года руководство предприняло меры по разъяснению внутренней финансовой ситуации как рабочему персоналу, так и представителям государственных органов.
- По вопросу повышения заработной платы 9 октября состоялась встреча председателя общественного объединения (ОО) «Профсоюз работников» с генеральным директором. После неё некоторые работники/представители ОО «Профсоюз работников», вникнув в ситуацию, согласились с условиями компании и подписали дополнительные соглашения на увеличение заработной платы на 10 процентов. Необходимо отметить, что согласно предыдущему приказу остальные 20 процентов повышения заработной платы будут осуществлены при достижении намеченных показателей добычи, - сказали в пресс-службе компании.
23 октября генеральный директор ТОО «Емир-Ойл» встретился с работниками одной вахты. На встрече в письменной форме был представлен список из шести проблемных вопросов по бытовым условиям в вахтовом посёлке, которые генеральный директор обещал решить до 31 декабря этого года.
- К примеру, нарекания у рабочих вызывал транспорт на месторождении для внутренних перемещений. Проблема уже решена: транспорт был заменён (составлен акт). Ещё один пункт, озвученный работниками, касался усиления контроля по питанию. Сейчас проводятся встречи по разбору каждого факта, установлена прямая связь председателя профсоюза с представителем акционеров и менеджерами компании, которые в любой момент реагируют на его сообщения, - пояснили в пресс-службе нефтяной организации.
Директор по производству и HSE-менеджер (менеджер по охране труда, безопасности и защите окружающей среды) 7 ноября во время перевахтовки разъяснили рабочим текущую производственную ситуацию компании.
- Необходимо отметить, что компания всячески пытается сохранить стабильную обстановку и при наличии финансовых возможностей улучшать условия работников. Кроме ранее выполняемых социальных мероприятий за последний месяц проведены обязательные обучения по промышленной безопасности и охране труда работников с предоставлением лучших условий, чем за предыдущие периоды. Процесс обучения был организован в городе Актау, с предоставлением питания и проживания в гостиницах для неместных работников. Кроме того, компанией решается вопрос об оплате за обучения детей рабочего персонала в высших учебных заведениях по наиболее востребованным специальностям, - подытожили в пресс-службе ТОО «Емир-Ойл».
Напомним, рабочие ТОО «Емир-Ойл» записали видеообращение к президенту Казахстана. По словам рабочих, их требования по повышению заработной платы руководство компании так и не выполнило.