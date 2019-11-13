Волонтёры Актау просят помочь живущей в вагончике многодетной матери

Назгуль Кожахметова, 43-летняя жительница Актау, нуждается в помощи.По словам Рената Бикмухаметова, у женщины обнаружили рак, из-за чего она перестала работать и не может содержать несовершеннолетних детей.- История Назгуль — это сказ о сильной женщине. Она работает в теплицах в районе промзоны №2. У неё не было жилья, вместе с детьми они жили, грубо говоря, «на работе». Работодатель ей выделил вагончик, в котором она проживает на данный момент с пятью детьми. Ещё двое её детей учатся в Атырау. Отца детей нет - он скончался. Родственников в Актау тоже нет. Теперь Назгуль ещё и не может работать - из-за рака. Но она не отчаивается, пытается справиться с невзгодами, - сказал Ренат Бикмухаметов.Предприниматель сообщил, что женщина периодически ездит в Узбекистан на лечение. Помогают ей в этом местные волонтёры, которые собирают для неё денежные средства. Ребята уже привезли в вагончик к Назгуль обогреватели и домашнюю печь.- Она ездит в Узбекистан из-за дешёвой медицины в этой стране. В Казахстане она лечение не потянет. Мы вместе с ребятами из общественного фонда «АктауSOS» помогаем, как можем. Вот на днях открыли ей счёт в банке. Все, кто хочет помочь этой семье — могут перевести любую посильную «помощь». Можно к ней приехать, привезти продукты — она предоставила свой номер телефона для связи. Вообще, хотелось бы, чтобы местная власть обратила внимание на проблемы таких семей — женщине нужно по сути немного, но всё же без помощи государства ей будет очень тяжело, - сказал Ренат Бикмухаметов.Телефон для связи: 8 (702) 286 7068 (Назгуль Кожахметова).