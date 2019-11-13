«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Ноября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.81 KZT
  • €1 = 429.01 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:05

Просмотров: 1415

Волонтёры Актау просят помочь живущей в вагончике многодетной матери

Женщина воспитывает семерых детей, и недавно у неё обнаружили вторую стадию рака. Об этом сообщил предприниматель Ренат Бикмухаметов.

Скриншот видеоматериала
Назгуль Кожахметова, 43-летняя жительница Актау, нуждается в помощи.

По словам Рената Бикмухаметова, у женщины обнаружили рак, из-за чего она перестала работать и не может содержать несовершеннолетних детей.

- История Назгуль — это сказ о сильной женщине. Она работает в теплицах в районе промзоны №2. У неё не было жилья, вместе с детьми они жили, грубо говоря, «на работе». Работодатель ей выделил вагончик, в котором она проживает на данный момент с пятью детьми. Ещё двое её детей учатся в Атырау. Отца детей нет - он скончался. Родственников в Актау тоже нет. Теперь Назгуль ещё и не может работать - из-за рака. Но она не отчаивается, пытается справиться с невзгодами, - сказал Ренат Бикмухаметов.

Предприниматель сообщил, что женщина периодически ездит в Узбекистан на лечение. Помогают ей в этом местные волонтёры, которые собирают для неё денежные средства. Ребята уже привезли в вагончик к Назгуль обогреватели и домашнюю печь.

- Она ездит в Узбекистан из-за дешёвой медицины в этой стране. В Казахстане она лечение не потянет. Мы вместе с ребятами из общественного фонда «АктауSOS» помогаем, как можем. Вот на днях открыли ей счёт в банке. Все, кто хочет помочь этой семье — могут перевести любую посильную «помощь». Можно к ней приехать, привезти продукты — она предоставила свой номер телефона для связи. Вообще, хотелось бы, чтобы местная власть обратила внимание на проблемы таких семей — женщине нужно по сути немного, но всё же без помощи государства ей будет очень тяжело, - сказал Ренат Бикмухаметов.



Телефон для связи: 8 (702) 286 7068 (Назгуль Кожахметова).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Всем привет Хочу познакомить вас с Назгуль. Назгуль живет в вагончике. _____________________________________ Мать-одиночка содержит семерых детей. В прошлом году в её жилище было очень холодно, мы с проектом @stroim_aktau установили ей обогреватели,купили электрическую печь для готовки еды. _____________________________________ Недавно у неё обнаружили рак,она из за всех сил борется и надеется на помощь обычных людей. Все кто хочет помочь,мы вас ждём

Публикация от AKTAU- (@aktausos)




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ирон (Посетители) Сегодня, 12:48
Народ хватит осуждать человека.как зачем .сказано же умер муж.некто не знал как все сложится. Она не стоит у акимата и не требует нечего .а тупо пашет .вкалывает для своих деток .не суди да не судим буде .лучше обернись и посмотри чем можно помочь
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 12:16
Я тоже согласна с комментами ниже. Но все таки люди давайте будем чуть более добрее, может она тогда не думала, но сейчас у нее реальные проблемы, лично не знакома, но мне очень жаль ее. Нам легко осуждать кого то, но не дай аллах нам таких проблем.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • watlow
  • Тюхман87
 Марат) (Посетители) Сегодня, 12:15
Блин детей жалко. angel . Родители не знали что ли, что живут в 21 веке и есть куча контрацептивов chih
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • zloyfil
  • watlow
  • Тюхман87
 Тина (Посетители) Сегодня, 12:06
Боже а головой думать нельзя было, года в вагончике детей стряпала?! Бабы, ну включайте уже мозг!!!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Тина
  • zloyfil
  • Akosha
  • watlow
  • Тюхман87
 klassik88 (Посетители) Сегодня, 11:45
Можете меня конечно заминировать, но не могу понять зачем заводить столько детей если нет материальных средств? Чтоб когда подрастут шли воровать?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:43
боже! неужели в казне нет денег чтобы помочь ? зато есть миллиарды на всякую дичь
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика