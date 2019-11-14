Нет тела - нет дела: Скульптору в Актау не заплатили за изготовление фигур для парка

Коллаж
Скульптор, по словам Галины Толстяковой, выступает как исполнитель (субподрядчик). Занимающееся установкой ТОО «Алаш констракшн» обещало выплатить деньги за проделанную работу, но компания отказывается платить в связи с тем, что фигуры разбиты.
Проблема в том, как отметила юрист, договоренность была устная. Документально у него осталась только счёт-фактура, которую он выписал от своего имени. В доказательство правоты у него имеются переписки и аудиосообщения с руководством ТОО «Алаш констракшн». Свидетелей того, что он делал фигуры своими руками, достаточно много.
Видеокамеры на месте вандализма, как отметила Галина Толстякова, отсутствуют.
Напомним, фигуры любимых детских героев размером в человеческий рост установили в целях благоустройства территории города.
Просьба местных властей к жителям и гостям города ответственно относиться к общему имуществу оказалась проигнорирована неизвестными лицами, которые в итоге поломали фигуры.
- Представители компании ТОО «Алаш констракшн» утверждают, что из-за плохого качества фигуры поломались. Все в одночасье, в один день разбились - быть такого не может. Во-первых, это могли сделать вандалы. Во-вторых, это может быть дело рук непосредственно заказчиков. Это не утверждение, а догадки. Но факт остается фактом - человек остался без работы и без оплаты. Обвинить можно и ТОО «Алаш констракшн», и посредника, который брал ответственность, но сам эту работу не выполнял, - рассказала Галина Толстякова.
Проблема в том, как отметила юрист, договоренность была устная. Документально у него осталась только счёт-фактура, которую он выписал от своего имени. В доказательство правоты у него имеются переписки и аудиосообщения с руководством ТОО «Алаш констракшн». Свидетелей того, что он делал фигуры своими руками, достаточно много.
- Скульптор находится в состоянии стресса, не знает куда обращаться. Это большая и трудоемкая работа, на которую он потратил почти три месяца, и за это он получил лишь только малую часть аванса, - поделилась юрист.
Видеокамеры на месте вандализма, как отметила Галина Толстякова, отсутствуют.
Напомним, фигуры любимых детских героев размером в человеческий рост установили в целях благоустройства территории города.
Просьба местных властей к жителям и гостям города ответственно относиться к общему имуществу оказалась проигнорирована неизвестными лицами, которые в итоге поломали фигуры.