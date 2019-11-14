Нет тела - нет дела: Скульптору в Актау не заплатили за изготовление фигур для парка

- Представители компании ТОО «Алаш констракшн» утверждают, что из-за плохого качества фигуры поломались. Все в одночасье, в один день разбились - быть такого не может. Во-первых, это могли сделать вандалы. Во-вторых, это может быть дело рук непосредственно заказчиков. Это не утверждение, а догадки. Но факт остается фактом - человек остался без работы и без оплаты. Обвинить можно и ТОО «Алаш констракшн», и посредника, который брал ответственность, но сам эту работу не выполнял, - рассказала Галина Толстякова.

- Скульптор находится в состоянии стресса, не знает куда обращаться. Это большая и трудоемкая работа, на которую он потратил почти три месяца, и за это он получил лишь только малую часть аванса, - поделилась юрист.