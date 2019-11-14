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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:39

Просмотров: 1594

Нет тела - нет дела: Скульптору в Актау не заплатили за изготовление фигур для парка

Местный скульптор, который изготавливал фигуры сказочных персонажей для парка «Акбота», обратился за помощью к юристу из России Галине Толстяковой. Она высказала своё мнение о сложившейся ситуации.

Коллаж
Скульптор, по словам Галины Толстяковой, выступает как исполнитель (субподрядчик). Занимающееся установкой ТОО «Алаш констракшн» обещало выплатить деньги за проделанную работу, но компания отказывается платить в связи с тем, что фигуры разбиты.

- Представители компании ТОО «Алаш констракшн» утверждают, что из-за плохого качества фигуры поломались. Все в одночасье, в один день разбились - быть такого не может. Во-первых, это могли сделать вандалы. Во-вторых, это может быть дело рук непосредственно заказчиков. Это не утверждение, а догадки. Но факт остается фактом - человек остался без работы и без оплаты. Обвинить можно и ТОО «Алаш констракшн», и посредника, который брал ответственность, но сам эту работу не выполнял, - рассказала Галина Толстякова.


Проблема в том, как отметила юрист, договоренность была устная. Документально у него осталась только счёт-фактура, которую он выписал от своего имени. В доказательство правоты у него имеются переписки и аудиосообщения с руководством ТОО «Алаш констракшн». Свидетелей того, что он делал фигуры своими руками, достаточно много.

- Скульптор находится в состоянии стресса, не знает куда обращаться. Это большая и трудоемкая работа, на которую он потратил почти три месяца, и за это он получил лишь только малую часть аванса, - поделилась юрист.


Видеокамеры на месте вандализма, как отметила Галина Толстякова, отсутствуют.

Напомним, фигуры любимых детских героев размером в человеческий рост установили в целях благоустройства территории города.

Просьба местных властей к жителям и гостям города ответственно относиться к общему имуществу оказалась проигнорирована неизвестными лицами, которые в итоге поломали фигуры.




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Комментарии ( 3 )

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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 12:37
Вы же в Казахстане живете!!! здесь нечего ожидать все на взятках да на откатах ,а людей за баранов считают , им умные не нужны поэтому и образование такое тупое
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:14
последнее время очень много новостей о том, что акимат кому то не заплатил - дорожникам, скульпторам, еще кажется кому то...
где деньги, Зин окемат?
 
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  • tom2005
  • Guz
  • Галина63
 бася (Посетители) Сегодня, 10:49
ну если поискать ,то кому то скорее всего денюжки ушли)) это как в общепите после съеденного ,типа Ваша еда дерьмо))
 
 

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