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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:01

Просмотров: 256

Крысу засняли на видео в 3А микрорайоне Актау

Грызун попал в объектив жительницы дома №18 3А микрорайона. Горожанка опасается, что животное может быть переносчиком инфекций.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Крысу засняли на видеокамеру очевидцы 13 ноября.

По словам жительницы Актау , в подвальном помещении дома №18 в 3А микрорайоне водятся ещё несколько представителей рода грызунов.

- Те, кто живут на первом этаже дома, слышат, как они скребутся. Мы боимся, что они заразные. Там же дети гуляют, мало ли, где эти побывали до этого? И вообще, они разве водятся в Актау? - рассказала жительница города.

Редакция ожидает официальный ответ от департамента охраны общественного здоровья Мангистауской области.



Напомним, ранее мы уже писали о крысах в Актау.



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Комментарии ( 2 )

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Леська (Посетители) Сегодня, 16:20
Потому что кошек перебили милые детки
 
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Око (Посетители) Сегодня, 16:16
А чего кошки их не ловят?

всё вижу
 
 

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