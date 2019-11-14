Крысу засняли на видео в 3А микрорайоне Актау

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Крысу засняли на видеокамеру очевидцы 13 ноября.
По словам жительницы Актау , в подвальном помещении дома №18 в 3А микрорайоне водятся ещё несколько представителей рода грызунов.
- Те, кто живут на первом этаже дома, слышат, как они скребутся. Мы боимся, что они заразные. Там же дети гуляют, мало ли, где эти побывали до этого? И вообще, они разве водятся в Актау? - рассказала жительница города.
Редакция ожидает официальный ответ от департамента охраны общественного здоровья Мангистауской области.
Напомним, ранее мы уже писали о крысах в Актау.
По словам жительницы Актау , в подвальном помещении дома №18 в 3А микрорайоне водятся ещё несколько представителей рода грызунов.
- Те, кто живут на первом этаже дома, слышат, как они скребутся. Мы боимся, что они заразные. Там же дети гуляют, мало ли, где эти побывали до этого? И вообще, они разве водятся в Актау? - рассказала жительница города.
Редакция ожидает официальный ответ от департамента охраны общественного здоровья Мангистауской области.
Напомним, ранее мы уже писали о крысах в Актау.