В Актау вынесли приговор напавшему на медиков мужчине

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По материалам дела, местный житель в состоянии алкогольного опьянения умышленно повредил зеркала автомобиля Volkswagen, который принадлежал Станции скорой медицинской помощи. Также он выражался нецензурной бранью в адрес водителя спецтранспорта.
Постановлением суда мужчину признали виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и назначили административное взыскание в виде ареста на двое суток.
Постановление суда вступило в силу сегодня, 14 ноября.
Напомним, инцидент произошёл в ночь на 8 ноября, когда бригада Скорой медицинской помощи возвращалась на подстанцию.
В отношении нарушителя стражи порядка составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».
Статья 434 КоАП РК - Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, – влечёт штраф в размере пяти месячных расчётных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.
Постановлением суда мужчину признали виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и назначили административное взыскание в виде ареста на двое суток.
Постановление суда вступило в силу сегодня, 14 ноября.
Напомним, инцидент произошёл в ночь на 8 ноября, когда бригада Скорой медицинской помощи возвращалась на подстанцию.
В отношении нарушителя стражи порядка составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».
Статья 434 КоАП РК - Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, – влечёт штраф в размере пяти месячных расчётных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.