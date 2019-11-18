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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:55

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Актау, говори! Очередные миллионы на новогоднее украшение города

Городским акиматом выделено 37 миллионов тенге на праздничное убранство города в этом году. Тендер выиграло ТОО «Керуен Фараб Трейд», которое планирует украсить Актау за 21 миллион тенге. Работы по оформлению города к празднику начнутся в начале декабря.

Фото из архива Lada.kz
Очередной новый год - очередные траты.

Готовить город к празднику начнут в начале декабря.

Новогоднее убранство Актау обойдётся налогоплательщикам в 21 миллион тенге, тогда как в прошлом году на эти цели было затрачено всего семь.

Тогда горожане с сомнением отнеслись к такой маленькой сумме и, в конечном счёте, убогое новогоднее украшение города обсуждали в социальных сетях всей страной.

Продемонстрирует ли городская власть полное отсутствие интереса к праздничному настроению актаусцев и в этом году?

Мы решили узнать у горожан, стоит ли вновь выделять миллионы на новогоднее украшение, или стоит пустить эти деньги на актуальные проблемы города?



Напомним, городским акиматом был разыгран тендер на украшение города к Новому году. Сумма, заявленная исполнительным органом города, составила 37 миллионов тенге. Конкурс на украшение выиграло товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Керуен Фараб Трейд».

В прошлом году обещанное зажжение огней на новогодней ёлке в Актау не состоялось. Зажжение огней на городской ёлке перенесли на следующий день.



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