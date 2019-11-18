Актау, говори! Очередные миллионы на новогоднее украшение города

Фото из архива Lada.kz
Очередной новый год - очередные траты.
Готовить город к празднику начнут в начале декабря.
Новогоднее убранство Актау обойдётся налогоплательщикам в 21 миллион тенге, тогда как в прошлом году на эти цели было затрачено всего семь.
Тогда горожане с сомнением отнеслись к такой маленькой сумме и, в конечном счёте, убогое новогоднее украшение города обсуждали в социальных сетях всей страной.
Продемонстрирует ли городская власть полное отсутствие интереса к праздничному настроению актаусцев и в этом году?
Мы решили узнать у горожан, стоит ли вновь выделять миллионы на новогоднее украшение, или стоит пустить эти деньги на актуальные проблемы города?
Напомним, городским акиматом был разыгран тендер на украшение города к Новому году. Сумма, заявленная исполнительным органом города, составила 37 миллионов тенге. Конкурс на украшение выиграло товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Керуен Фараб Трейд».
В прошлом году обещанное зажжение огней на новогодней ёлке в Актау не состоялось. Зажжение огней на городской ёлке перенесли на следующий день.
Готовить город к празднику начнут в начале декабря.
Новогоднее убранство Актау обойдётся налогоплательщикам в 21 миллион тенге, тогда как в прошлом году на эти цели было затрачено всего семь.
Тогда горожане с сомнением отнеслись к такой маленькой сумме и, в конечном счёте, убогое новогоднее украшение города обсуждали в социальных сетях всей страной.
Продемонстрирует ли городская власть полное отсутствие интереса к праздничному настроению актаусцев и в этом году?
Мы решили узнать у горожан, стоит ли вновь выделять миллионы на новогоднее украшение, или стоит пустить эти деньги на актуальные проблемы города?
Напомним, городским акиматом был разыгран тендер на украшение города к Новому году. Сумма, заявленная исполнительным органом города, составила 37 миллионов тенге. Конкурс на украшение выиграло товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Керуен Фараб Трейд».
В прошлом году обещанное зажжение огней на новогодней ёлке в Актау не состоялось. Зажжение огней на городской ёлке перенесли на следующий день.
Оставьте свой комментарий первым.