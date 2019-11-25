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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:38

Просмотров: 1599

Чиновники Актау начали переделывать бордюры под стандарты для инвалидов-колясочников

Спиливать бордюры начали на пешеходных переходах Актау. Работы ведутся для создания удобства для передвижения людей на инвалидных колясках. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото из открытых источников
Кроме работ по модернизации пандусов обещают решить проблему отсутствия пандусов в государственных и частных учреждениях.

- У большинства зданий отсутствуют пандусы, а на тех, где имеются, не всегда соответствуют нормативам. В связи с этим, мы призываем всех предпринимателей и руководителей учреждений оснастить их пандусами. Что касается строящихся зданий, то если в нём не будет предусмотрена специальная конструкция для инвалидов, объект не будет считаться завершённым и не будет принят в эксплуатацию, - сообщили в акимате Актау.

Напомним, аким Актау раскритиковал качество бордюров и поручил устранить дефекты. Инвалиды-колясочники Мангистау пожаловались главе региона на нерешаемые годами проблемы, включая отсутствие пандусов.



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Комментарии ( 4 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 18:47
Департамент гос.доходов не оснащён пандусом,вход через узкую калитку в заборе имеет непроходимый бордюр!Куда архитектор смотрел?
 
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  • tolk
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:07
Возле поликлиники 7-го мкр., возле автобусной остановки, канализационный или водопроводный колодец ниже уровня тротуара на 20-30 сантиметров.
Эту яму-ловушку для больных тоже устроили в порядке заботы?
А принимал работу не акимат, заботливые вы наши?
 
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  • Ingul
  • tolk
 Тина (Посетители) Сегодня, 17:09
Ну матери с колясками на 2-3 года, а инвалид с коляской на всю жизнь к сожалению. Хотя выходя из дома с коляской, не только претензии к бордюрам, тротуары так же в ужасном состоянии! И ноги и коляску всю переломаешь

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • tolk
 firebolt (Посетители) Сегодня, 15:16
Странно, что матери с колясками молчат. Им эти приспособления тоже очень нужны.
 
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  • rastolkuy
 Тина (Посетители) Сегодня, 14:09
А скальную тропу тоже переделают?

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • tom2005
  • Zhenis72
  • rastolkuy
  • Yanis
 leo529 (Посетители) Сегодня, 12:49
Собственноручно начали :)?
 
 

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