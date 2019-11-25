Чиновники Актау начали переделывать бордюры под стандарты для инвалидов-колясочников

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Кроме работ по модернизации пандусов обещают решить проблему отсутствия пандусов в государственных и частных учреждениях.
- У большинства зданий отсутствуют пандусы, а на тех, где имеются, не всегда соответствуют нормативам. В связи с этим, мы призываем всех предпринимателей и руководителей учреждений оснастить их пандусами. Что касается строящихся зданий, то если в нём не будет предусмотрена специальная конструкция для инвалидов, объект не будет считаться завершённым и не будет принят в эксплуатацию, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, аким Актау раскритиковал качество бордюров и поручил устранить дефекты. Инвалиды-колясочники Мангистау пожаловались главе региона на нерешаемые годами проблемы, включая отсутствие пандусов.
- У большинства зданий отсутствуют пандусы, а на тех, где имеются, не всегда соответствуют нормативам. В связи с этим, мы призываем всех предпринимателей и руководителей учреждений оснастить их пандусами. Что касается строящихся зданий, то если в нём не будет предусмотрена специальная конструкция для инвалидов, объект не будет считаться завершённым и не будет принят в эксплуатацию, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, аким Актау раскритиковал качество бордюров и поручил устранить дефекты. Инвалиды-колясочники Мангистау пожаловались главе региона на нерешаемые годами проблемы, включая отсутствие пандусов.