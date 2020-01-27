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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:42

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Травля клопов в Актау: Виновной в гибели шестилетнего мальчика суд признал соседку

Два года лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении минимальной безопасности получила жительница 13 микрорайона Актау. Она признана виновной в гибели ребёнка, который проживал по соседству и отравился парами препарата для травли насекомых. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото
В суде было установлено, что жительница 13 микрорайона Актау решила самостоятельно потравить клопов в своей квартире, используя препарат «Квикфос», который не был предназначен для истребления насекомых в жилых помещениях.

- Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов) в отношении жительницы Актау Н., которая самостоятельно, не имея соответствующей специализации, без лицензии, купив на рынке индийский препарат «Квикфос», предназначенный для истребления насекомых в нежилых домах, в своей квартире распределила по комнатам таблетки и ушла, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Соседей о предстоящей травле клопов женщина не предупредила.

- Она в каждой комнате квартиры использовала по 4-5 таблеток вышеуказанного  препарата, закрыла скотчем всю вентиляцию. В результате чего несовершеннолетний потерпевший Ж., проживавший по соседству, с отравлением поступил в Мангистаускую областную больницу, где, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении, - сообщает пресс-служба суда.

Приговором Актауского городского суда женщина признана виновной по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса РК и ей назначено судом наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием  в исправительном  учреждении минимальной безопасности.

- Постановлением апелляцинонной судебной коллегии областного суда от 23.01.2020 года вышеуказанный приговор оставлен без изменения, а жалоба защитника осужденной без удовлетворения. Приговор вступил в закконную силу, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, трое детей из одной семьи были госпитализированы с токсикологическим отравлением из многоэтажного жилого дома, в котором проводилась дезинсекция против клопов. Один из малышей, шестилетний мальчик, скончался прямо во время сна.



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