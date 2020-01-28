В акимате Мангистауской области произошли кадровые перестановки

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Глава региона Серикбай Трумов представил вновь назначенных руководителей акимата области.
Куаныш Бершбаев назначен советником акима Мангистауской области по социальным вопросам.
Куаныш Серикович имеет высшее образование. В 2006 году окончил Актауский государственный университет им. Есенова по специальности инженер-механик, в 2011 году - экономист-менеджер. В 2015 году ему была присуждена учёная степень магистра делового администрирования Алматинского университета управления.
Трудовую деятельность начал в 2004 году мастером строительства ТОО «СМК-4» в Актау.
С 2007 по 2009 год работал в двух отделах АО «Национальная компания «СПК» КАСПИЙ».
В 2009 году – занимал должность исполняющего ответственность ведущего специалиста Актауской территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства.
С 2009 по 2010 год - занимал различные должности в организационно-контрольном отделе акимата Мангистауской области.
С 2011 по 2012 год – занимал должность руководителя аппарата акима Мангистауской области.
С 2012 по 2013 год – занимал должность руководителя аппарата акима Актау.
С 2013 по 2015 год – был заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
В период с 2015 по 2016 год - был заместителем руководителя аппарата акима Мангистауской области.
С 2016 по 2017 год - занимал должность заместителя акима Актау по вопросам образования, культуры и внутренней политики.
С 2017 по 2018 год - был заместителем руководителя аппарата акима Мангистауской области.
В период с 2018 по 2020 год - занимал должность начальника управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.
Адилов Мурат назначен начальником отдела защиты прав потребителей Мангистауской области Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Мурат Маматович имеет высшее образование по специальности «Машиностроение и право».
Трудовую деятельность начал на государственной службе в 2006 году в качестве ведущего специалиста департамента пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы.
С 2007 по 2013 год работал главным специалистом, затем консультантом, начальником отдела Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан в Алматы.
С 2013 по 2014 год - занимал должность начальника отдела кадров, юридического и правового управления департамента статистики города Алматы.
С 2014 по 2020 год работал начальником управления, затем судебным исполнителем, главным специалистом Бостандыкского районного суда города Алматы.
Куаныш Бершбаев назначен советником акима Мангистауской области по социальным вопросам.
Куаныш Серикович имеет высшее образование. В 2006 году окончил Актауский государственный университет им. Есенова по специальности инженер-механик, в 2011 году - экономист-менеджер. В 2015 году ему была присуждена учёная степень магистра делового администрирования Алматинского университета управления.
Трудовую деятельность начал в 2004 году мастером строительства ТОО «СМК-4» в Актау.
С 2007 по 2009 год работал в двух отделах АО «Национальная компания «СПК» КАСПИЙ».
В 2009 году – занимал должность исполняющего ответственность ведущего специалиста Актауской территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства.
С 2009 по 2010 год - занимал различные должности в организационно-контрольном отделе акимата Мангистауской области.
С 2011 по 2012 год – занимал должность руководителя аппарата акима Мангистауской области.
С 2012 по 2013 год – занимал должность руководителя аппарата акима Актау.
С 2013 по 2015 год – был заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
В период с 2015 по 2016 год - был заместителем руководителя аппарата акима Мангистауской области.
С 2016 по 2017 год - занимал должность заместителя акима Актау по вопросам образования, культуры и внутренней политики.
С 2017 по 2018 год - был заместителем руководителя аппарата акима Мангистауской области.
В период с 2018 по 2020 год - занимал должность начальника управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.
Адилов Мурат назначен начальником отдела защиты прав потребителей Мангистауской области Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Мурат Маматович имеет высшее образование по специальности «Машиностроение и право».
Трудовую деятельность начал на государственной службе в 2006 году в качестве ведущего специалиста департамента пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы.
С 2007 по 2013 год работал главным специалистом, затем консультантом, начальником отдела Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан в Алматы.
С 2013 по 2014 год - занимал должность начальника отдела кадров, юридического и правового управления департамента статистики города Алматы.
С 2014 по 2020 год работал начальником управления, затем судебным исполнителем, главным специалистом Бостандыкского районного суда города Алматы.
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