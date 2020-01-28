В акимате Мангистауской области произошли кадровые перестановки

Глава региона Серикбай Трумов представил вновь назначенных руководителей акимата области.Куаныш Бершбаев назначен советником акима Мангистауской области по социальным вопросам.Куаныш Серикович имеет высшее образование. В 2006 году окончил Актауский государственный университет им. Есенова по специальности инженер-механик, в 2011 году - экономист-менеджер. В 2015 году ему была присуждена учёная степень магистра делового администрирования Алматинского университета управления.Трудовую деятельность начал в 2004 году мастером строительства ТОО «СМК-4» в Актау.С 2007 по 2009 год работал в двух отделах АО «Национальная компания «СПК» КАСПИЙ».В 2009 году – занимал должность исполняющего ответственность ведущего специалиста Актауской территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства.С 2009 по 2010 год - занимал различные должности в организационно-контрольном отделе акимата Мангистауской области.С 2011 по 2012 год – занимал должность руководителя аппарата акима Мангистауской области.С 2012 по 2013 год – занимал должность руководителя аппарата акима Актау.С 2013 по 2015 год – был заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.В период с 2015 по 2016 год - был заместителем руководителя аппарата акима Мангистауской области.С 2016 по 2017 год - занимал должность заместителя акима Актау по вопросам образования, культуры и внутренней политики.С 2017 по 2018 год - был заместителем руководителя аппарата акима Мангистауской области.В период с 2018 по 2020 год - занимал должность начальника управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.Адилов Мурат назначен начальником отдела защиты прав потребителей Мангистауской области Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.Мурат Маматович имеет высшее образование по специальности «Машиностроение и право».Трудовую деятельность начал на государственной службе в 2006 году в качестве ведущего специалиста департамента пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы.С 2007 по 2013 год работал главным специалистом, затем консультантом, начальником отдела Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан в Алматы.С 2013 по 2014 год - занимал должность начальника отдела кадров, юридического и правового управления департамента статистики города Алматы.С 2014 по 2020 год работал начальником управления, затем судебным исполнителем, главным специалистом Бостандыкского районного суда города Алматы.