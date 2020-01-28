Вокзалу быть: В Актау планируют построить первый транспортно-пересадочный узел

Фото из архива "Лады"
По данным телеканала «Хабар 24», транспортно-пересадочный узел в центре города объединит здание железнодорожного и автовокзалов, гостиницу, парковку и торговый центр с ледовым катком, кинотеатром, кафе и ресторанами. Это будет первый подобный проект в Казахстане. Все это расположится на 16 гектарах станции «Меловая», которая функционировала много лет назад. От неё остались лишь подъездные железнодорожные пути. Строителям в общей сложности придётся добавить еще 1,5 км дороги.
Особенность проекта в том, что жителям Актау теперь не придётся ехать на станцию Мангышлак, что в 25 км от областного центра. Их посадка на поезд будет осуществляться в городе. Далее состав будет следовать на станцию Мангышлак, которая останется работать в прежнем режиме. К слову, сейчас на станцию в Мунайлинском районе прибывают поезда пяти маршрутов.
Бекнур Балиулы, руководитель отдела архитектуры и градостроительства Актау:
- Проект интересный. Ожидается привлечение немецких специалистов, которые разработали проект и применят все современные технологии при его строительстве. Источник финансирования – 100 процентов собственные средства инвестора. Деньги из госбюджета не запрашиваются.
Алтай Борашев, представитель инвестора:
- Для безопасности вдоль путей строятся шумопоглощающие стенды. Они поглощают шум и вибрации. Также при строительстве путей предусмотрены специальные резиновые прокладки под подошву рельсов, которые также поглощают вибрацию. Общественные слушания провели, дальше - подготовка ПСД, потом большие переговоры с владельцами недвижимости на данном участке по выкупу их имущества.
Напомним, 17 января в Актау прошли общественные слушания по строительству железнодорожного вокзала.
В связи с этим редакция Lаda.kz провела опрос среди пользователей социальной сети Instagram на тему строительства вокзала.
Большинство подписчиков «Лады» в Instagram проголосовали за строительство вокзала на «Меловой».
Особенность проекта в том, что жителям Актау теперь не придётся ехать на станцию Мангышлак, что в 25 км от областного центра. Их посадка на поезд будет осуществляться в городе. Далее состав будет следовать на станцию Мангышлак, которая останется работать в прежнем режиме. К слову, сейчас на станцию в Мунайлинском районе прибывают поезда пяти маршрутов.
Бекнур Балиулы, руководитель отдела архитектуры и градостроительства Актау:
- Проект интересный. Ожидается привлечение немецких специалистов, которые разработали проект и применят все современные технологии при его строительстве. Источник финансирования – 100 процентов собственные средства инвестора. Деньги из госбюджета не запрашиваются.
Алтай Борашев, представитель инвестора:
- Для безопасности вдоль путей строятся шумопоглощающие стенды. Они поглощают шум и вибрации. Также при строительстве путей предусмотрены специальные резиновые прокладки под подошву рельсов, которые также поглощают вибрацию. Общественные слушания провели, дальше - подготовка ПСД, потом большие переговоры с владельцами недвижимости на данном участке по выкупу их имущества.
Напомним, 17 января в Актау прошли общественные слушания по строительству железнодорожного вокзала.
В связи с этим редакция Lаda.kz провела опрос среди пользователей социальной сети Instagram на тему строительства вокзала.
Большинство подписчиков «Лады» в Instagram проголосовали за строительство вокзала на «Меловой».