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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:55

Просмотров: 1780

Вокзалу быть: В Актау планируют построить первый транспортно-пересадочный узел

В Актау планируют построить новый железнодорожный вокзал, сообщает корреспондент «Хабар 24».

Фото из архива "Лады"
По данным телеканала «Хабар 24», транспортно-пересадочный узел в центре города объединит здание железнодорожного и автовокзалов, гостиницу, парковку и торговый центр с ледовым катком, кинотеатром, кафе и ресторанами. Это будет первый подобный проект в Казахстане. Все это расположится на 16 гектарах станции «Меловая», которая функционировала много лет назад. От неё остались лишь подъездные железнодорожные пути. Строителям в общей сложности придётся добавить еще 1,5 км дороги.

Особенность проекта в том, что жителям Актау теперь не придётся ехать на станцию Мангышлак, что в 25 км от областного центра. Их посадка на поезд будет осуществляться в городе. Далее состав будет следовать на станцию Мангышлак, которая останется работать в прежнем режиме. К слову, сейчас на станцию в Мунайлинском районе прибывают поезда пяти маршрутов.

Бекнур Балиулы, руководитель отдела архитектуры и градостроительства Актау:
- Проект интересный. Ожидается привлечение немецких специалистов, которые разработали проект и применят все современные технологии при его строительстве. Источник финансирования – 100 процентов собственные средства инвестора. Деньги из госбюджета не запрашиваются.

Алтай Борашев, представитель инвестора:
- Для безопасности вдоль путей строятся шумопоглощающие стенды. Они поглощают шум и вибрации. Также при строительстве путей предусмотрены специальные резиновые прокладки под подошву рельсов, которые также поглощают вибрацию. Общественные слушания провели, дальше - подготовка ПСД, потом большие переговоры с владельцами недвижимости на данном участке по выкупу их имущества.

Напомним, 17 января в Актау прошли общественные слушания по строительству железнодорожного вокзала.

В связи с этим редакция Lаda.kz провела опрос среди пользователей социальной сети Instagram на тему строительства вокзала.

Вокзалу быть: В Актау планируют построить первый транспортно-пересадочный узел


Большинство подписчиков «Лады» в Instagram проголосовали за строительство вокзала на «Меловой».




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Комментарии ( 9 )

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СаМ (Посетители) Сегодня, 20:17
Не думал , что Лада.кз вмешивается своим опросом в это грязное дело. Видимо, прав был старик Джобс когда сказал...
 
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  • мунайши73
 leo529 (Посетители) Сегодня, 20:03
Не кипишуйте раньше времени, Хабарцы вам еще и не таких красивых картинок нарисуют :) Скоро сказка сказывается...
Ледового дворца вон до сих пор нет.
Цитата: мунайши73
Вокзал для двоих!

Или для своих :)
 
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  • Valeriy
 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 19:52
Цитата: mer
Деньги и власть решают всё в этом мире.Коррупция везде.

Верно!...Будет нурвокзал..Плевали они на мнение народа!.. stena

Когда?!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • tolk
  • Коммунист.
  • мунайши73
 mer (Посетители) Сегодня, 19:31
Деньги и власть решают всё в этом мире.Коррупция везде.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • Valeriy
  • мунайши73
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 19:24
Маразм крепчает! Вы бы новые вагоны лучше закупили, а то современную дорогу они по немецким технологиям решили строить с резиновыми поглотителями, и гонять по ним семидесятилетние вагоны с клопами и тараканами!
 
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  • tolk
  • Vohazab
 cas177cas (Посетители) Сегодня, 19:19
Лучше бы инвесторов нашли и сделали нормальный перрон на ст.Мангышлак-а не то позорище что сейчас,можно инвалидом остаться и переломать все кости себе пока идеш по этому самому позорному перрноу в РК!!!
 
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  • tolk
  • leo529
  • Vohazab
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:18
Бекнур Балиулы, руководитель отдела архитектуры и градостроительства Актау
Алтай Борашев, представитель инвестора

Вокзал для двоих!
 
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  • tolk
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 19:13
А что стоит построить вокзал вблизи аэропорта? Всё таки в планах идёт и будет продолжаться строительство города в сторону Акшукура!
 
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  • Vohazab
  • tolk
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:11
все против граждан города! какой вокзал на меловой? там место нет!!! там будет грязь,срач,и бардак!!!
давайте еще рядом аэропорт воткнем ! что бы горожане за 16 км не ездили

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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