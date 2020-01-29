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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:32

Просмотров: 2297

Актауский рэпер записал видеообращение из колонии

Лидер группы ДМХ («Долина маленьких хулиганов») Канат Мурзагулов, известный под псевдонимом PlayDog, записал видеообращение к казахстанской молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исправительной системы (ДУИС) по Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
В пресс-службе ДУИС по Мангистауской области рассказали об истории жизни актауского рэп-исполнителя.

- Двадцать лет назад компания молодых и творческих ребят собрала группу и назвала ее «Долина маленьких хулиганов». Название группы придумал сам Канат, он же и стал лидером команды. В то время у группы не было студии, они сочиняли свои тексты во дворах улиц, и даже не думали о том, что когда-нибудь их музыка будет звучать из колонок магнитофонов, - сказали в пресс-службе ведомства.

В 2001 году группа ДМХ записала первый альбом «Қазақша стиль». Еще через год, в 2002, состоялся первый концерт. Они стали одной из первых групп, исполняющих рэп на казахском языке.

- Молодежь Актау помнит творчество ДМХ, но широкой славы, о которой так мечтали создатели группы, они так и не получили. Возможно одной из причин стал сам лидер группы Канат, а точнее его проблемы с законом. Через несколько месяцев после создания группы PlayDog совершил свое первое преступление. Тогда ему было 18 лет. В мае 2000 года Мурзагулов Канат был осужден по статье 175 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК). Ему дали 3 года условно, через год его освободили от наказания по амнистии, - сообщили в пресс-службе.

В 2003 году Канат снова совершил преступление, на этот раз более тяжкое. Находясь в Алматы, он совершил разбойное нападение в составе преступной группы. Был осужден на десять лет строгого режима, в 2009 вышел на свободу в связи с условно-досрочным освобождением.

В 2011 году, через год после выпуска последнего альбома, Каната снова арестовали и снова за разбойное нападение. На этот раз он вместе со своим младшим братом вломился в частный дом и, угрожая жильцам ножом, похитил украшения и деньги. Арестовали Каната на следующий день. Дали десять лет особого режима и признали рецидивистом преступлений.

- Сейчас Канату 38, 15 из них он провел в колониях, 2 года осталось до конца срока. Оглядываясь на свое прошлое, сейчас он понимает, сколько зла он совершил и сколько возможностей упустил. Находясь под влиянием криминальной субкультуры, вся его молодость прошла за высоким забором. Теперь он уже вряд ли исполнит мечту своей юности о творческой славе, ведь вместо того, чтобы развивать свое творчество, он выбрал когда-то жизнь по уличным «понятиям», о чем теперь ему остается только сожалеть, - сообщили в пресс-службе ДУИС по области.

Последнее заключение, как отметили в пресс-службе ведомства, сильно отразилось на мировоззрении Каната, реформа уголовно–исполнительной системы и новые подходы к работе сделали свое дело.

- Сейчас Канат отбывает остаток своего срока в учреждении минимальной безопасности, в колонии его трудоустроили разнорабочим. В учреждении его уже начинают готовить к освобождению, с целью предупреждения возможного рецидива преступления. Сам Канат утверждает, что к криминальной жизни возвращаться не собирается, да и другим ступать по этой дороге не советует, - отметили в пресс-службе ДУИС.

По этой причине Канат решил записать видеообращение к молодежи нашей страны и рассказать о том, к чему привел его путь из одной колонии в другую.


Видео предоставлено пресс-службой ДУИС по Мангистауской области.



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Комментарии ( 4 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 15:15
Знал,слушал я DMX вот только солист там был черный

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
-1
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xerox (Посетители) Сегодня, 14:14
"Ұрамыз,атамыз!!!" Что же, свое слово сдержал.

Цитата: уехавший
Какой же недалекий, если только в 38 лет дошло до него это.

От сумы до тюрьмы... Но Вы правы, видимо только дошло.
 
-1
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saktau (Посетители) Сегодня, 14:06
ДМХ легенда, жаль что попутал реальность с вымыслом. А ведь мог бы щас быть акулой шоу бизнеса.
 
-1
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  • xerox
  • Имярек
 уехавший (Посетители) Сегодня, 13:53
Какой же недалекий, если только в 38 лет дошло до него это.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • saktau
 Критик SS (Посетители) Сегодня, 13:49
А ведь мог карьеру сделать, читал рэп он отлично, и качали на восьмёрка и девятка, Волги 3110)))
 
 

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