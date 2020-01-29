Актауский рэпер записал видеообращение из колонии

Видео предоставлено пресс-службой ДУИС по Мангистауской области.

В пресс-службе ДУИС по Мангистауской области рассказали об истории жизни актауского рэп-исполнителя.- Двадцать лет назад компания молодых и творческих ребят собрала группу и назвала ее «Долина маленьких хулиганов». Название группы придумал сам Канат, он же и стал лидером команды. В то время у группы не было студии, они сочиняли свои тексты во дворах улиц, и даже не думали о том, что когда-нибудь их музыка будет звучать из колонок магнитофонов, - сказали в пресс-службе ведомства.В 2001 году группа ДМХ записала первый альбом «Қазақша стиль». Еще через год, в 2002, состоялся первый концерт. Они стали одной из первых групп, исполняющих рэп на казахском языке.- Молодежь Актау помнит творчество ДМХ, но широкой славы, о которой так мечтали создатели группы, они так и не получили. Возможно одной из причин стал сам лидер группы Канат, а точнее его проблемы с законом. Через несколько месяцев после создания группы PlayDog совершил свое первое преступление. Тогда ему было 18 лет. В мае 2000 года Мурзагулов Канат был осужден по статье 175 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК). Ему дали 3 года условно, через год его освободили от наказания по амнистии, - сообщили в пресс-службе.В 2003 году Канат снова совершил преступление, на этот раз более тяжкое. Находясь в Алматы, он совершил разбойное нападение в составе преступной группы. Был осужден на десять лет строгого режима, в 2009 вышел на свободу в связи с условно-досрочным освобождением.В 2011 году, через год после выпуска последнего альбома, Каната снова арестовали и снова за разбойное нападение. На этот раз он вместе со своим младшим братом вломился в частный дом и, угрожая жильцам ножом, похитил украшения и деньги. Арестовали Каната на следующий день. Дали десять лет особого режима и признали рецидивистом преступлений.- Сейчас Канату 38, 15 из них он провел в колониях, 2 года осталось до конца срока. Оглядываясь на свое прошлое, сейчас он понимает, сколько зла он совершил и сколько возможностей упустил. Находясь под влиянием криминальной субкультуры, вся его молодость прошла за высоким забором. Теперь он уже вряд ли исполнит мечту своей юности о творческой славе, ведь вместо того, чтобы развивать свое творчество, он выбрал когда-то жизнь по уличным «понятиям», о чем теперь ему остается только сожалеть, - сообщили в пресс-службе ДУИС по области.Последнее заключение, как отметили в пресс-службе ведомства, сильно отразилось на мировоззрении Каната, реформа уголовно–исполнительной системы и новые подходы к работе сделали свое дело.- Сейчас Канат отбывает остаток своего срока в учреждении минимальной безопасности, в колонии его трудоустроили разнорабочим. В учреждении его уже начинают готовить к освобождению, с целью предупреждения возможного рецидива преступления. Сам Канат утверждает, что к криминальной жизни возвращаться не собирается, да и другим ступать по этой дороге не советует, - отметили в пресс-службе ДУИС.По этой причине Канат решил записать видеообращение к молодежи нашей страны и рассказать о том, к чему привел его путь из одной колонии в другую.