Жёлтые номера для иностранных машин: В Актау никто не зарегистрировался

Фото предоставлено пресс-службой НАО «ГК «Правительство для граждан»

Владельцы автомобилей с иностранными номерами не воспользовались акцией 1 февраля. По данным пресс-службы регионального филиала «Правительство для граждан» ни один из автовладельцев Актау и Жанаозена не зарегистрировал свою машину.



- Обращались только за консультациями. Вчера приходили 14 водителей, сегодня приехали только два человека, - сообщили в пресс-службе филиала госкорпорации.



В «Правительстве для граждан» напомнили, что СпецЦОН работает семь дней в неделю с 09:00 до 18:00 часов.



- В воскресенье никакие услуги не оказываются, кроме регистрации иностранных автомобилей и проведениея консультации по этой теме, - заключили в пресс-службе госкорпорации.