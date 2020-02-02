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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:30

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Жёлтые номера для иностранных машин: В Актау никто не зарегистрировался

В первый день акции по регистрации автомобилей с иностранными номерами в СпецЦОН Актау никто не пришёл. Об этом сообщили в пресс-службе филиала некоммерческого акционерного общества (НАО) «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой НАО «ГК «Правительство для граждан»
Владельцы автомобилей с иностранными номерами не воспользовались акцией 1 февраля. По данным пресс-службы регионального филиала «Правительство для граждан» ни один из автовладельцев Актау и Жанаозена не зарегистрировал свою машину.

- Обращались только за консультациями. Вчера приходили 14 водителей, сегодня приехали только два человека, - сообщили в пресс-службе филиала госкорпорации.

В «Правительстве для граждан» напомнили, что СпецЦОН работает семь дней в неделю с 09:00 до 18:00 часов.

- В воскресенье никакие услуги не оказываются, кроме регистрации иностранных автомобилей и проведениея консультации по этой теме, - заключили в пресс-службе госкорпорации.



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