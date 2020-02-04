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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:24

Просмотров: 2751

В Актау реализаторы сжиженного газа недовольны распределением объёмов топлива

В Актау десятки предпринимателей второй день выходят к зданию акимата Мангистауской области, выражая протест против «неправильного» распределения сжиженного газа в регионе, вследствие которого остановлена работа их предприятий. Об этом сообщается на сайте Азаттык.

Руководители АГЗС региона
Один из предпринимателей Мухит Нуртаев рассказал корреспонденту сайта Азаттык, что в этом месяце около 50 предпринимателей, занимающихся реализацией сжиженного газа в Тупкараганском и Мунайлинском районах, были вынуждены приостановить свою деятельность.

— Мы требуем, чтобы объёмы газа распределяли по районам равномерно. После недавних протестных акций жителей города Жанаозена власти, очевидно, опасаясь дальнейших протестов, выделили им дополнительно около 50 тонн сжиженного газа. В итоге мы остались без сырья. С учётом нанятых сотрудников это означает, что без работы сидят около 300 человек, — говорит Мухит Нуртаев.



Протестующие утверждают, что предназначенные для повышения прозрачности электронные торговые площадки неэффективны, и полагают, что за этим стоят интересы неизвестных лиц. Они высказали недовольство словам первого заместителя акима региона Алихара Кыраубаева о том, что предпринимателям следует «заняться другим делом», и записали видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

- До тех пор пока не будут выполнены наши требования, мы никуда не пойдём, — отметил владелец АГЗС в Актау.

Репортёр Азаттыка обратился за комментариями в аппарат акима Мангистауской области, однако не получил конкретного ответа. Пресс-секретарь акима Самат Сулей заявил, что в акимате могут провести собрание.

— Следует уточнить это. Им давали пояснение. Сейчас могут провести встречу. Аким или его заместитель могут принять их, — сказал Самат Сулей.

В нефтедобывающей Мангистауской области споры вокруг объёмов поставок и стоимости сжиженного газа не редкость. Жители региона, где действует одно газоперерабатывающее предприятие, нередко жалуются на нехватку газа и на нестабильность цен на данный вид топлива. После проходивших в январе в Жанаозене протестов в этот город прибыли представители Министерства энергетики и обещали увеличить квоту на сжиженный газ.

В Мангистауской области насчитывается более 300 предпринимателей, занимающихся реализацией производимого в регионе сжиженного газа. В области насчитывается около 400 частных газозаправочных станций.

Единственным производителем сжиженного газа в Мангистауской области является компания «Казахский газоперерабатывающий завод». Предприятие построено в 1973 году. Базирующийся в Жанаозене завод производит около 14 тысяч тонн газа в месяц. Спрос на газ составляет 17 тысяч тонн. Министерство энергетики закрывает дефицит газа за счёт поставок из Актюбинской области — продукции компании «Актобемунайгаз-CNPC». Однако при видимой достаточности газа цены на него не стабилизируются в течение нескольких лет. В 2011 году стоимость газа в области составляла 30–35 тенге за литр. В настоящее время — около 55–60 тенге за литр.



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Комментарии ( 5 )

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n92 (Посетители) Сегодня, 20:17
Цитата: Kz001
Почему, на частных заправках нет терминалов для оплаты банковской картой?

и чеки не выдают) хотя и то и то должно быть
 
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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 19:40
Цитата: 12-й регион

Ну всё!

Газовые барыги и те вышли к обкому.. popa
Цитата: 12-й регион
Кто следующий!?

Перселенцы с Узеня.. umnik

Когда?!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ян
  • n92
 Kz001 (Посетители) Сегодня, 18:31
Почему, на частных заправках нет терминалов для оплаты банковской картой?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • arelav_74
  • Ян
  • Коммунист.
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:10
выходят к зданию акимата Мангистауской области, выражая протест

Ну всё! Взяли теперь моду все кому не лень у акимата собираться.Пора уже там трибуну установить и лавочки расставить... draznilka Кто следующий!?
 
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  • zhanino
  • Тюхман87
  • Normal
  • Orion
  • Ingul
  • Valeriy
  • alixah
 Ян (Посетители) Сегодня, 16:27
В Мангистауской области насчитывается более 300 предпринимателей, занимающихся реализацией производимого в регионе сжиженного газа. В области насчитывается около 400 частных газозаправочных станций.
Заправок много,а вот по карте оплатить почти у всех кроме СМИ нельзя и чек получить тоже. Вот и работают "в чёрную"да ещё дурить умудряются по литражу,интересно как это у них выходит?
 
 

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