В Актау реализаторы сжиженного газа недовольны распределением объёмов топлива

Руководители АГЗС региона
Один из предпринимателей Мухит Нуртаев рассказал корреспонденту сайта Азаттык, что в этом месяце около 50 предпринимателей, занимающихся реализацией сжиженного газа в Тупкараганском и Мунайлинском районах, были вынуждены приостановить свою деятельность.
— Мы требуем, чтобы объёмы газа распределяли по районам равномерно. После недавних протестных акций жителей города Жанаозена власти, очевидно, опасаясь дальнейших протестов, выделили им дополнительно около 50 тонн сжиженного газа. В итоге мы остались без сырья. С учётом нанятых сотрудников это означает, что без работы сидят около 300 человек, — говорит Мухит Нуртаев.
Протестующие утверждают, что предназначенные для повышения прозрачности электронные торговые площадки неэффективны, и полагают, что за этим стоят интересы неизвестных лиц. Они высказали недовольство словам первого заместителя акима региона Алихара Кыраубаева о том, что предпринимателям следует «заняться другим делом», и записали видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
- До тех пор пока не будут выполнены наши требования, мы никуда не пойдём, — отметил владелец АГЗС в Актау.
Репортёр Азаттыка обратился за комментариями в аппарат акима Мангистауской области, однако не получил конкретного ответа. Пресс-секретарь акима Самат Сулей заявил, что в акимате могут провести собрание.
— Следует уточнить это. Им давали пояснение. Сейчас могут провести встречу. Аким или его заместитель могут принять их, — сказал Самат Сулей.
В нефтедобывающей Мангистауской области споры вокруг объёмов поставок и стоимости сжиженного газа не редкость. Жители региона, где действует одно газоперерабатывающее предприятие, нередко жалуются на нехватку газа и на нестабильность цен на данный вид топлива. После проходивших в январе в Жанаозене протестов в этот город прибыли представители Министерства энергетики и обещали увеличить квоту на сжиженный газ.
В Мангистауской области насчитывается более 300 предпринимателей, занимающихся реализацией производимого в регионе сжиженного газа. В области насчитывается около 400 частных газозаправочных станций.
Единственным производителем сжиженного газа в Мангистауской области является компания «Казахский газоперерабатывающий завод». Предприятие построено в 1973 году. Базирующийся в Жанаозене завод производит около 14 тысяч тонн газа в месяц. Спрос на газ составляет 17 тысяч тонн. Министерство энергетики закрывает дефицит газа за счёт поставок из Актюбинской области — продукции компании «Актобемунайгаз-CNPC». Однако при видимой достаточности газа цены на него не стабилизируются в течение нескольких лет. В 2011 году стоимость газа в области составляла 30–35 тенге за литр. В настоящее время — около 55–60 тенге за литр.
— Мы требуем, чтобы объёмы газа распределяли по районам равномерно. После недавних протестных акций жителей города Жанаозена власти, очевидно, опасаясь дальнейших протестов, выделили им дополнительно около 50 тонн сжиженного газа. В итоге мы остались без сырья. С учётом нанятых сотрудников это означает, что без работы сидят около 300 человек, — говорит Мухит Нуртаев.
Протестующие утверждают, что предназначенные для повышения прозрачности электронные торговые площадки неэффективны, и полагают, что за этим стоят интересы неизвестных лиц. Они высказали недовольство словам первого заместителя акима региона Алихара Кыраубаева о том, что предпринимателям следует «заняться другим делом», и записали видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
- До тех пор пока не будут выполнены наши требования, мы никуда не пойдём, — отметил владелец АГЗС в Актау.
Репортёр Азаттыка обратился за комментариями в аппарат акима Мангистауской области, однако не получил конкретного ответа. Пресс-секретарь акима Самат Сулей заявил, что в акимате могут провести собрание.
— Следует уточнить это. Им давали пояснение. Сейчас могут провести встречу. Аким или его заместитель могут принять их, — сказал Самат Сулей.
В нефтедобывающей Мангистауской области споры вокруг объёмов поставок и стоимости сжиженного газа не редкость. Жители региона, где действует одно газоперерабатывающее предприятие, нередко жалуются на нехватку газа и на нестабильность цен на данный вид топлива. После проходивших в январе в Жанаозене протестов в этот город прибыли представители Министерства энергетики и обещали увеличить квоту на сжиженный газ.
В Мангистауской области насчитывается более 300 предпринимателей, занимающихся реализацией производимого в регионе сжиженного газа. В области насчитывается около 400 частных газозаправочных станций.
Единственным производителем сжиженного газа в Мангистауской области является компания «Казахский газоперерабатывающий завод». Предприятие построено в 1973 году. Базирующийся в Жанаозене завод производит около 14 тысяч тонн газа в месяц. Спрос на газ составляет 17 тысяч тонн. Министерство энергетики закрывает дефицит газа за счёт поставок из Актюбинской области — продукции компании «Актобемунайгаз-CNPC». Однако при видимой достаточности газа цены на него не стабилизируются в течение нескольких лет. В 2011 году стоимость газа в области составляла 30–35 тенге за литр. В настоящее время — около 55–60 тенге за литр.