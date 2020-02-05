Каспийский тюлень на грани исчезновения

Фото из архива lada.kz
По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов, точное количество ластоногих определить невозможно.
- Один из волонтеров, занимающихся изучением тюленей, рассказала, что на некоторых лежбищах можно насчитать всего около 6 000 особей, причем, по ее данным, гибнут в основном щенята, то есть тюлени младше одного года. Всего же, по данным Казахстанских специалистов, общее количество не превышает 100 тысяч ластоногих, в то время как Российские коллеги говорят о 300 тысячах. Для полного анализа и решения проблем со снижением численности необходимо подойти к этой проблеме на уровне всех прикаспийских государств, – отметил Магзум Миргалиев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.
Вместе с тем в Актау для сохранения млекопитающих открыли первый в Казахстане центр изучения и реабилитации Каспийского тюленя. Волонтеры работают с рыбаками и просят их при обнаружении ластоногих привозить их в центр, однако за полгода, с момента открытия, ни одного животного так и не привезли.
Напомним, проблему снижения популяции каспийского тюленя поднимают ежегодно, причем с 2005 года официальное количество млекопитающих не меняется, в то время как тушки ластоногих выбрасывает на берег десятками в течение всего года. Чиновники пока только рапортуют о необходимости принятия мер.
- Один из волонтеров, занимающихся изучением тюленей, рассказала, что на некоторых лежбищах можно насчитать всего около 6 000 особей, причем, по ее данным, гибнут в основном щенята, то есть тюлени младше одного года. Всего же, по данным Казахстанских специалистов, общее количество не превышает 100 тысяч ластоногих, в то время как Российские коллеги говорят о 300 тысячах. Для полного анализа и решения проблем со снижением численности необходимо подойти к этой проблеме на уровне всех прикаспийских государств, – отметил Магзум Миргалиев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.
Вместе с тем в Актау для сохранения млекопитающих открыли первый в Казахстане центр изучения и реабилитации Каспийского тюленя. Волонтеры работают с рыбаками и просят их при обнаружении ластоногих привозить их в центр, однако за полгода, с момента открытия, ни одного животного так и не привезли.
Напомним, проблему снижения популяции каспийского тюленя поднимают ежегодно, причем с 2005 года официальное количество млекопитающих не меняется, в то время как тушки ластоногих выбрасывает на берег десятками в течение всего года. Чиновники пока только рапортуют о необходимости принятия мер.