«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 05 Февраля
+7...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.53 KZT
  • €1 = 419.53 KZT
  • 1 RUB = 6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 201

Каспийский тюлень на грани исчезновения

Снижение популяции каспийского тюленя большой проблемой назвал Магзум Миргалиев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана. Сегодня количество млекопитающих составляет порядка 100 тысяч особей. Об этом министр сообщил телеканалу Астана.

Фото из архива lada.kz
По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов, точное количество ластоногих определить невозможно.

- Один из волонтеров, занимающихся изучением тюленей, рассказала, что на некоторых лежбищах можно насчитать всего около 6 000 особей, причем, по ее данным, гибнут в основном щенята, то есть тюлени младше одного года. Всего же, по данным Казахстанских специалистов, общее количество не превышает 100 тысяч ластоногих, в то время как Российские коллеги говорят о 300 тысячах. Для полного анализа и решения проблем со снижением численности необходимо подойти к этой проблеме на уровне всех прикаспийских государств, – отметил Магзум Миргалиев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Вместе с тем в Актау для сохранения млекопитающих открыли первый в Казахстане центр изучения и реабилитации Каспийского тюленя. Волонтеры работают с рыбаками и просят их при обнаружении ластоногих привозить их в центр, однако за полгода, с момента открытия, ни одного животного так и не привезли.

Напомним, проблему снижения популяции каспийского тюленя поднимают ежегодно, причем с 2005 года официальное количество млекопитающих не меняется, в то время как тушки ластоногих выбрасывает на берег десятками в течение всего года. Чиновники пока только рапортуют о необходимости принятия мер.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Arabic_Nights (Посетители) Сегодня, 11:02
Потому что некоторые недобросовестные рыбаки сами их ловят, дабы взять с них жир, который популярен в медицинских целях.
Плюс ко всему, на каспий много компании которые загрязняют воду, и стесняют их территории проживания, те же самые дно ушлубительные работы убивают тысячи тюленей в год.
Стало много искусственных островов после вышеуказанных работ, при рождении щенят, они некоторое время должны быть на суше, пока шерсть не спадет, но их выгоняют с этих островов, пугателями и т.д.
Как результат падает количество особей данного вида.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика