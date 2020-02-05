Арабские инвесторы планируют построить жилой комплекс в 4А микрорайоне Актау

Общественные слушания по вопросу строительства планируют провести в марте.- Нынешним собственником земельного участка является ТОО «Hafeet Properties-Aktau» (Хафит Пропертис-Актау). Компания приобрела его в 2014 году у ТОО «Саулет Курылыс». Планируется строительство двух 22-этажных жилых дома. В подвале предусмотрена 2-уровневая парковка для автомашин. На первом и втором этажах будут располагаться рестораны, магазины. Существующий спуск с 5 микрорайона будет благоустраиваться за счет инвестора из ОАЭ. Сейчас разрабатывается проект, в марте мы планируем провести общественные слушания с участием населения. Если жители примут проект, то в апреле начнем строительство объекта. В случае, если население не примет проект, то мы строить не будем, – рассказал представитель инвестора.