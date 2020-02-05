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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:52

Просмотров: 1246

Арабские инвесторы планируют построить жилой комплекс в 4А микрорайоне Актау

Два жилых 22-этажных комплекса планирует возвести Арабская компания в 4А микрорайоне, напротив 37,38,39 и 40 домов 4 микрорайона. Общая площадь земельного участка 0,63 га. Об этом сообщил представитель инвестора.

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Общественные слушания по вопросу строительства планируют провести в марте.

Арабские инвесторы планируют построить жилой комплекс в 4А микрорайоне Актау


- Нынешним собственником земельного участка является ТОО «Hafeet Properties-Aktau» (Хафит Пропертис-Актау). Компания приобрела его в 2014 году у ТОО «Саулет Курылыс». Планируется строительство двух 22-этажных жилых дома. В подвале предусмотрена 2-уровневая парковка для автомашин. На первом и втором этажах будут располагаться рестораны, магазины. Существующий спуск с 5 микрорайона будет благоустраиваться за счет инвестора из ОАЭ. Сейчас разрабатывается проект, в марте мы планируем провести общественные слушания с участием населения. Если жители примут проект, то в апреле начнем строительство объекта. В случае, если население не примет проект, то мы строить не будем, – рассказал представитель инвестора.



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Комментарии ( 7 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 18:46
А почему тогда забор уже поставили?

Против 2х башень в 5а мкр тоже были люди против. Даже технику выгнали как то оттуда. Суд признал не законной постройку. Но всё таки здания сейчас возводят и успешно всё продано!

Для какого или чего замыливаете глаза общественными слушаниями? Для галочки в госорганах естественно. А результят каким бы он не был никого не волнует. Всё равно построят. Потому что это денежная жила в карманы в первую очередь чиновников
 
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 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:14
Компания участок приобрела в 2014 году,а зарегистрировалась в 2019г.
ТОО "HAFEET PROPERTIES-AKTAU" (ХАФИТ ПРОПЕРТИС-АКТАУ)
Юридический адрес: Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау , МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТАУ Г.А., Г.АКТАУ, МИКРОРАЙОН 5 А, 8
Деятельность: Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
Размер компании: Малое предприятие (до 5 чел.)
Количество лет на рынке: 3 месяца, 7 дней Дата регистрации: 29.10.2019
Руководитель: БАХУШ МУХАММЕД
 
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 Рома (Посетители) Сегодня, 17:29
Образуется очередной оазис комфорта и роскоши посреди нищеты, бедности и разваливающихся домов, которые когда-то, в былые времена, были величественными строениями нашего полуострова. В городе стремительно сокращаются набережные места, где люди могли бы насладится расслабляющей атмосферой на пляже.
 
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 chernayamagiya (Посетители) Сегодня, 17:24
Ах вот чего там рабочие копашились 26 января, что-то типа начали огораживать или как ?!
А они нам что-то про общественные слушания втирают, уже началось ?!
Сразу говорю что я против, и при чем тут жители именно только близлежащего микрорайона ? Это у всего города надо спрашивать, все туда ходят! Закроют ещё один вид на море!
Я против angry !
 
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 Адай_362 (Посетители) Сегодня, 17:01
Абу даби плаза немесе LRT сияқты қаңырап қалмасын.
 
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 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 17:00
Они уже начали строительство.
Зачем нам у берега моря эти многоэтажки тесные. Непонятно.

АХТУНГ!
 
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 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 16:59
Пусть на спуске в пятом мкр, пирс для круизных судов построят. Но при этом так чтоб не пострадал вид и экосистема скал. Лучше вынести его основную конструкцию подальше от берега так чтоб береговая линия оставалась в прежнем виде.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
 

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