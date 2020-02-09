СпастиДиму: Малыш из Актау получил заветный укол в США

- Дима в это время сидел, играл и ел ванильный пудинг. После терапии мы ещё пару часов находились под наблюдением врачей. Позже нас отпустили домой, - отметили родители малыша.

- Первая неделя самая непредсказуемая, и поэтому о терапии мы никому не сказали. Мы очень переживали, как Димочка всё это перенесёт, и утаили на несколько дней наш секретик. В течение первых дней мы с тревогой ожидали реакции организма на введённый в него вирус.

Волнения были не напрасны. На третьи сутки в течение дня три раза у Димы поднималась температура до 38,5. Нас предупреждали, что организм реагирует. Он справился, и температура больше не поднималась. Если бы это повторилось, то нас бы госпитализировали. Всё это время он капризничает. Развлекаем его, как можем. В пятницу мы дали ему матрёшку, которую он начал грызть. «Клац-клац» - послышался звук. У Димки вылез первый зубик. Это была просто нереальная неделя для нас. Самое страшное позади. Теперь ему необходимо ещё больше любви, внимания и заботы. Наш малыш получил шанс на жизнь, полную возможностей, начинаний и достижений. Спасибо всем, кто поверил и поддержал нас. Не хватит и жизни, чтобы отблагодарить каждого за вклад в спасение жизни нашего малыша, - поделились родители малыша.