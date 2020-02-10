Лишившийся носа в роддоме ребёнок скончался в Актау

Фото из архива Lada.kz
Талгата Бекназарова выписали из больницы 7 февраля.
- На выписке настояла мама ребёнка. Она написала расписку врачам. Семья приобрела аппарат для подачи кислорода в лёгкие, но у малыша уже был выставлен диагноз: фиброз лёгких. Это происходит от долгого подключения к аппарату. Скончался ребёнок сегодня ночью, – сообщили в областной детской больнице.
Накануне Общественный фонд «Атадан Мирас» провёл благотворительную ярмарку для сбора средств в помощь семье семимесячного ребенка. В ней приняли участие предприниматели и волонтёры Актау.
Напомним, мать новорождённого младенца обвинила медиков областного перинатальный центра в халатном отношении. По её словам, медсестры не доглядели за малышом, в результате чего малыш лишился носа. Позже женщина отсудила у перинатального центра один миллион тенге.
- На выписке настояла мама ребёнка. Она написала расписку врачам. Семья приобрела аппарат для подачи кислорода в лёгкие, но у малыша уже был выставлен диагноз: фиброз лёгких. Это происходит от долгого подключения к аппарату. Скончался ребёнок сегодня ночью, – сообщили в областной детской больнице.
Накануне Общественный фонд «Атадан Мирас» провёл благотворительную ярмарку для сбора средств в помощь семье семимесячного ребенка. В ней приняли участие предприниматели и волонтёры Актау.
Напомним, мать новорождённого младенца обвинила медиков областного перинатальный центра в халатном отношении. По её словам, медсестры не доглядели за малышом, в результате чего малыш лишился носа. Позже женщина отсудила у перинатального центра один миллион тенге.