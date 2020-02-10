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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:14

Просмотров: 352

Лишившийся носа в роддоме ребёнок скончался в Актау

Талгат Бекназаров скончался в ночь с 9 на 10 февраля у себя дома. Предварительная причина смерти: фиброз лёгких. Об этом сообщили в областной детской больнице.

Фото из архива Lada.kz
Талгата Бекназарова выписали из больницы 7 февраля.

- На выписке настояла мама ребёнка. Она написала расписку врачам. Семья приобрела аппарат для подачи кислорода в лёгкие, но у малыша уже был выставлен диагноз: фиброз лёгких. Это происходит от долгого подключения к аппарату. Скончался ребёнок сегодня ночью, – сообщили в областной детской больнице.

Накануне Общественный фонд «Атадан Мирас» провёл благотворительную ярмарку для сбора средств в помощь семье семимесячного ребенка. В ней приняли участие предприниматели и волонтёры Актау.

Напомним, мать новорождённого младенца обвинила медиков областного перинатальный центра в халатном отношении. По её словам, медсестры не доглядели за малышом, в результате чего малыш лишился носа. Позже женщина отсудила у перинатального центра один миллион тенге.



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Комментарии ( 1 )

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Око (Посетители) Сегодня, 14:28
Этого добивалась хайпом своим? Больше слов нет.

всё вижу
 
 

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