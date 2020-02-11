Экс-аким Мангистауской области Ералы Тугжанов назначен вице-премьером РК

Ералы Тугжанов
Сегодня, 11 февраля, Тугжанова Ералы Лукпановича назначили заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, сообщается на сайте Акорды.
По данным сайта Liter.kz, по поручению Премьер-Министра Казахстана кандидатуру представил руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев, который подчеркнул большой опыт работы и высокий профессионализм Ералы Тугжанова.
По итогам заседания Комитета принято соответствующее заключение, в котором говорится: «Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» представленную Премьер-Министром Республики Казахстан кандидатуру Тугжанова Ералы Лукпановича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан».
Ералы Тугжанов до 13 июня 2019 года занимал пост акима Мангистауской области. Позже на посту его сменил Серикбай Трумов.
По данным сайта Liter.kz, по поручению Премьер-Министра Казахстана кандидатуру представил руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев, который подчеркнул большой опыт работы и высокий профессионализм Ералы Тугжанова.
По итогам заседания Комитета принято соответствующее заключение, в котором говорится: «Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» представленную Премьер-Министром Республики Казахстан кандидатуру Тугжанова Ералы Лукпановича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан».
Ералы Тугжанов до 13 июня 2019 года занимал пост акима Мангистауской области. Позже на посту его сменил Серикбай Трумов.