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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:34

Просмотров: 773

Экс-аким Мангистауской области Ералы Тугжанов назначен вице-премьером РК

Президент страны подписал указ о назначении Ералы Тугжанова на должность заместителя Премьер-Министра Казахстана. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Ералы Тугжанов
Сегодня, 11 февраля, Тугжанова Ералы Лукпановича назначили заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, сообщается на сайте Акорды.

По данным сайта Liter.kz, по поручению Премьер-Министра Казахстана кандидатуру представил руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев, который подчеркнул большой опыт работы и высокий профессионализм Ералы Тугжанова.

По итогам заседания Комитета принято соответствующее заключение, в котором говорится: «Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» представленную Премьер-Министром Республики Казахстан кандидатуру Тугжанова Ералы Лукпановича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан».

Ералы Тугжанов до 13 июня 2019 года занимал пост акима Мангистауской области. Позже на посту его сменил Серикбай Трумов.



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Комментарии ( 3 )

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 ABCD (Посетители) Сегодня, 21:36
Хана стране.
 
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 freizer (Посетители) Сегодня, 20:43
ЗА ЧТО?? За какие заслуги??
 
 

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