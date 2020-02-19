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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:40

Просмотров: 1373

Общественные слушания о строительстве подземного перехода пройдут в акимате Актау

Слушания проведет Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Иллюстративное фото с сайта pikabu.ru
Слушания пройдут в 4 микрорайоне в здании городского акимата, в кабинете №318.

Дата проведения слушаний — 19 февраля в 17:00.

- Представители общественности смогут ознакомиться с проектно-сметной документацией (ПСД) на строительство подземного перехода на перекрестке между 2, 4 микрорайонами и городским парком «Акбота», - отметили в пресс-службе городского акимата.



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Комментарии ( 8 )

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ROBIN (Посетители) Сегодня, 12:24
Надо строить возле т/ц "Олжа", там поток людей огромный. В Эмиратах все пешеходные переходы над дорогами, с эскалаторами и подьемниками для инвалидов и родителями с колясками. Если у нас наши строители будут строить подьземный, то дорога будет закрыта месяца 3-4 и это вызовет огромные пробки
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 12:14
Если деньги девать некуда закупите саженцы деревьев и высадите их по набережной со стороны моря,будет красиво и полезно. В 15 мкр вдоль дороги ни деревца от 35 дома и дальше. Подземка очередной замут моё мнение.
 
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 Rustam Shagban (Посетители) Сегодня, 11:56
Перед акиматом, кажется, нецелесообразно строить. Такой переход надо поставить в районе "прокурорского" рынка, там люди перебегают дорогу прямо перед движущимся транспортом. Также в тех местах, где плотный пешеходный поток и отсутствует светофор
 
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 Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 11:38
Сразу виден почерк нашего акимата - бестолковое разбазаривание бюджетных средств. Тупее и бесполезнее инициативы от них и не ждешь. До того бестолковые, что даже распилить красиво не могут.
 
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 Ernesto (Посетители) Сегодня, 11:28
Вот действительно, Зачем?
Рядом есть Широченный пешеходный переход напротив гостиницы Актау, а так же рядом 2 регулируемых перехода.
Сколько жил в Актау - этого хватало слихвой, даже когда на площади, напротив акимата, проводились разного рода мероприятия.
 
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 Мужик (Посетители) Сегодня, 11:14
В кабинете №318 поместятся только заинтересованные люди. А здравомыслящие, которые осознают всю бестолковость этой затеи останутся со своим мнением на улице.
 
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 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 10:57
Мое мнение - не нужно там строить подземный переход.
1. Не такой там большой поток пешеходов. Какой смысл его делать именно там?
2. Место не очень удобное для подземного перехода - будут гадить там, ничего хорошего там не будет. Наркоманы, алкашы, гоп стоперы hypnosis
3. Если делать, то лучше надземный переход, может и дороже - но красивее, практичнее, безопаснее.

M_lena, его загадят в течение месяца, а может и быстрее, наши могут. lol
Логика выбора - интересно конечно, почему решили именно там. Там же пешеходов мало, поток транспорта небольшой, пробки как таковой (из-за пешеходов) - нет. Смысл?
 
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 M_lena (Посетители) Сегодня, 10:53
На хрена его там строить? У нас что ежедневно в этом месте проходят толпы народа? Или там движение транспорта самое оживленное в городе? Вы бы еще метро построили раз не знаете как лучше бабки отмыть, там бы карман поболее пополнился.
 
 

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