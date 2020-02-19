Общественные слушания о строительстве подземного перехода пройдут в акимате Актау

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Слушания пройдут в 4 микрорайоне в здании городского акимата, в кабинете №318.



Дата проведения слушаний — 19 февраля в 17:00.



- Представители общественности смогут ознакомиться с проектно-сметной документацией (ПСД) на строительство подземного перехода на перекрестке между 2, 4 микрорайонами и городским парком «Акбота», - отметили в пресс-службе городского акимата.