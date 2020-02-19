Студенты медицинского колледжа в Актау вынуждены покупать бахилы за 180 тенге и халаты за 25 тысяч

Студенты говорят, что новость с покупкой бахил за 180 тенге ошарашила их и родителей в начале февраля.- Сначала нам сказали принести сменную обувь, мы купили тапочки и в колледже переобуваемся. Теперь нас заставляют покупать бахилы. Если мы купим в аптеке за 20 тенге, то нас просто не допустят на занятия. Получается, что бахилы за 180 тенге теперь вместо пропуска в колледж. Директор колледжа сказала, что она привезла их из Турции, и они обработаны специальным дезинфекционным раствором, якобы на них имеется даже сертификат, но сам документ качества она не показывает, причем, мы сравнили их и обычные бахилы за 20 тенге. Разницы между ними никакой нет. Когда мы подошли к директору и сказали, что это дорого, и мы не будем покупать её бахилы, она пригрозила нам отчислением. У нас есть аудиозапись в доказательство, – жалуются студенты.Учащиеся также пожаловались, что их заставляют покупать еще и медицинские халаты за 25 тысяч тенге.В учебном заведении прокомментировать жалобы студентов отказались. Тогда учащиеся обратились в управление образования Мангистауской области.- Если студенты имеют сменную обувь, то принуждать покупать бахилы руководство медицинского колледжа не имеет права. То же самое с халатами. Главное, чтобы студент имел его, неважно, где он приобретен - на рынке или сшит. Сейчас нами проводится проверка, будем проверять жалобы студентов, – сообщила Жания Салмурзина, руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования Мангистауской области