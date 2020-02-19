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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:24

Просмотров: 804

Студенты медицинского колледжа в Актау вынуждены покупать бахилы за 180 тенге и халаты за 25 тысяч

Студенты медицинского колледжа в Актау пожаловались на то, что руководство учебного заведения вынуждает их приобретать бахилы за 180 тенге. В случае отказа, учащихся не допускают на занятия. Пропуск занятий, по словам студентов, стоит 1000 тенге. В управлении образования области пообещали провести проверку.

Фото Рашида Исмагилова
Студенты говорят, что новость с покупкой бахил за 180 тенге ошарашила их и родителей в начале февраля.

- Сначала нам сказали принести сменную обувь, мы купили тапочки и в колледже переобуваемся. Теперь нас заставляют покупать бахилы. Если мы купим в аптеке за 20 тенге, то нас просто не допустят на занятия. Получается, что бахилы за 180 тенге теперь вместо пропуска в колледж. Директор колледжа сказала, что она привезла их из Турции, и они обработаны специальным дезинфекционным раствором, якобы на них имеется даже сертификат, но сам документ качества она не показывает, причем, мы сравнили их и обычные бахилы за 20 тенге. Разницы между ними никакой нет. Когда мы подошли к директору и сказали, что это дорого, и мы не будем покупать её бахилы, она пригрозила нам отчислением. У нас есть аудиозапись в доказательство, – жалуются студенты.

Учащиеся также пожаловались, что их заставляют покупать еще и медицинские халаты за 25 тысяч тенге.





В учебном заведении прокомментировать жалобы студентов отказались. Тогда учащиеся обратились в управление образования Мангистауской области.

- Если студенты имеют сменную обувь, то принуждать покупать бахилы руководство медицинского колледжа не имеет права. То же самое с халатами. Главное, чтобы студент имел его, неважно, где он приобретен - на рынке или сшит. Сейчас нами проводится проверка, будем проверять жалобы студентов, – сообщила Жания Салмурзина, руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования Мангистауской области

Студенты медицинского колледжа в Актау вынуждены покупать бахилы за 180 тенге и халаты за 25 тысяч



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Комментарии ( 3 )

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  • Pinochet
 132131212 (Посетители) Сегодня, 11:54
И получаются у нас корумпированные врачи. Если их еще в колледже к этому приучивают...
 
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  • ЁмоЁ
  • Pinochet
 leo529 (Посетители) Сегодня, 11:52
Бизнес по-актаускиЙ :))
Директор колледжа сказала, что она привезла их из Турции, и они обработаны специальным дезинфекционным раствором
Наверное, от коронавируса защищает :)))
 
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  • Pinochet
 ABCD (Посетители) Сегодня, 11:43
Вообще ахренели , уволить к чертям собачьим и выплатить каждому студенту за покупку бахил и халатов! Вообще страх потеряли!
 
 

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