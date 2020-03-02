По 265 100 тенге выплатят ветеранам ВОВ к 75-летию Победы

Фото из архива Lada.kz

Ветераны Великой Отечественной войны, как сообщила Гульнар Хайрлиева, получат по 100 месячных расчётных показателей (МРП).



- В этом году эта сумма составляет 265 тысяч 100 тенге. О дополнительных мерах помощи участникам и инвалидам ВОВ будет сообщаться на сайте акимата города, - сказала Гульнар Хайрлиева.



По данным ведомства, в Актау на сегодняшний день проживают 11 ветеранов.