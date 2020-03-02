Палеонтолог-любитель из Актау обнаружил необычную находку

Диковинный клад Владимир Ярцев обнаружил в районе сора Каракичу.Найденные останки древней акулы удивили палеонтолога-любителя, так как обычно кожа древних существ сохраняется лишь в виде отпечатков на других поверхностях.- Меня часто спрашивали: скелет акулы есть, а где челюсти с зубами? Я отвечал, что в нашем Палеогене от акулы остаются только позвоночный столб, зубы, плавники и хвост, а челюсти на территории Мангистау не фоссилизируются. Беру свои слова обратно. Находка подтверждает, что можно найти и фрагменты акульей челюсти с зубами. Отмечу, что такой экземпляр является редчайшим для наших мест. Я встречал сотни акульих скелетов, но с челюстями и с фактически полным набором зубов - такое я вижу впервые! Более того, на фрагментах челюстей этой мелкой акулы остались лоскуты фоссилизированной кожи. Такого не может быть, ведь мягкие ткани не фоссилизируются, но я это вижу своими глазами. И это не отпечатки кожи, а явно видимые лоскуты. Я в замешательстве, - рассказал Владимир Ярцев.Находку у Владимира Ярцева планировали выкупить представители одного из британских музеев, однако палеонтолог не согласился их продать.По словам палеонтолога, находка является для него бесценным кладом.- Я даже не спрашивал за какую сумму. Для меня эта находка ценнее. Ранее коллекционеры из Англии предлагали мне продать скелет акулы, который я извлёк в конце декабря за три тысячи американских долларов. Естественно, я на это не пошёл. Не думаю, что это законно, и для меня это - не бизнес, - подытожил Владимир Ярцев.