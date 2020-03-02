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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:38

Просмотров: 1951

Палеонтолог-любитель из Актау обнаружил необычную находку

Окаменелые челюсть и кожу доисторической акулы обнаружил на территории Мангистауской области в конце февраля Владимир Ярцев. Находку у палеонтолога-любителя хотели выкупить представители одного из британских музеев, но мужчина отказался их продавать.

Фото предоставлено Владмиром Ярцевым
Диковинный клад Владимир Ярцев обнаружил в районе сора Каракичу.

Найденные останки древней акулы удивили палеонтолога-любителя, так как обычно кожа древних существ сохраняется лишь в виде отпечатков на других поверхностях.

- Меня часто спрашивали: скелет акулы есть, а где челюсти с зубами? Я отвечал, что в нашем Палеогене от акулы остаются только позвоночный столб, зубы, плавники и хвост, а челюсти на территории Мангистау не фоссилизируются. Беру свои слова обратно. Находка подтверждает, что можно найти и фрагменты акульей челюсти с зубами. Отмечу, что такой экземпляр является редчайшим для наших мест. Я встречал сотни акульих скелетов, но с челюстями и с фактически полным набором зубов - такое я вижу впервые! Более того, на фрагментах челюстей этой мелкой акулы остались лоскуты фоссилизированной кожи. Такого не может быть, ведь мягкие ткани не фоссилизируются, но я это вижу своими глазами. И это не отпечатки кожи, а явно видимые лоскуты. Я в замешательстве, - рассказал Владимир Ярцев.

Находку у Владимира Ярцева планировали выкупить представители одного из британских музеев, однако палеонтолог не согласился их продать.

По словам палеонтолога, находка является для него бесценным кладом.

- Я даже не спрашивал за какую сумму. Для меня эта находка ценнее. Ранее коллекционеры из Англии предлагали мне продать скелет акулы, который я извлёк в конце декабря за три тысячи американских долларов. Естественно, я на это не пошёл. Не думаю, что это законно, и для меня это - не бизнес, - подытожил Владимир Ярцев.




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Комментарии ( 2 )

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  • Aibek.z
 Око (Посетители) Сегодня, 12:51
leo529,
Конечно есть. В Краеведческом музее.

всё вижу
 
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 leo529 (Посетители) Сегодня, 12:07
Видно что человек действительно увлечен тем, что делает. Уже не первая статья о нём. А вот интересно, есть у нас палеонтологи-профессионалы? Или сплошь одни юристы да нефтяники :)
 
 

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