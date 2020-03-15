Бекзаду Нурдаулетову устроили пышную встречу в аэропорту Актау

Фото пресс-службы городского акимата
Всего в ходе отборочного турнира наш боксёр провёл четыре встречи.
Первым его соперником стал новозеландец Джером Пампеллон, которого он победил и вышел в 1/4 финала.
После второго победного боя с боксером из Таджикистана Шаббосом Негматуллоевым Бекзад Нурдаулетов получил путевку на Олимпиаду в Токио.
Третьим по счёту стал поединок с Одаи Алхиндави из Иордании. Бекзад Нурдаулетов одержал уверенную победу.
В финале соперником Бекзада Нурдаулетова стал боксёр Пауло Аокусо из Австралии, которого он отправил в нокдаун в третьем раунде.
Первым его соперником стал новозеландец Джером Пампеллон, которого он победил и вышел в 1/4 финала.
После второго победного боя с боксером из Таджикистана Шаббосом Негматуллоевым Бекзад Нурдаулетов получил путевку на Олимпиаду в Токио.
Третьим по счёту стал поединок с Одаи Алхиндави из Иордании. Бекзад Нурдаулетов одержал уверенную победу.
В финале соперником Бекзада Нурдаулетова стал боксёр Пауло Аокусо из Австралии, которого он отправил в нокдаун в третьем раунде.
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