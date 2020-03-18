В Актау до 5 апреля закрыли детские кружки и спортивные секции

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Управление образования Мангистау сообщает, что в соответствии с приказом №108 Министерства образования и науки страны от 14.03.2020 года в Актау до 5 апреля будут закрыты все учреждения дополнительного образования.
- Официально установлен срок ограничения до 5 апреля, но если будут какие-либо изменения, и срок режима ЧП будет увеличен, мы заранее предупредим всех о продлении данного срока ограничения, - сообщили в ведомстве.
Напомним, с 16 марта по 5 апреля школьники ушли на каникулы из-за пандемии коронавируса. Ранние каникулы для школьников объявили по всему Казахстану.
В акимате Актау рассказали о дополнениях в ограничениях на период чрезвычайного положения.
- Официально установлен срок ограничения до 5 апреля, но если будут какие-либо изменения, и срок режима ЧП будет увеличен, мы заранее предупредим всех о продлении данного срока ограничения, - сообщили в ведомстве.
Напомним, с 16 марта по 5 апреля школьники ушли на каникулы из-за пандемии коронавируса. Ранние каникулы для школьников объявили по всему Казахстану.
В акимате Актау рассказали о дополнениях в ограничениях на период чрезвычайного положения.