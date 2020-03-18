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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 377

В Актау до 5 апреля закрыли детские кружки и спортивные секции

В Актау до 5 апреля будут закрыты все учреждения дополнительного образования, в том числе детские кружки и спортивные секции. Об этом сообщили в управлении образования Мангистау.

Иллюстрация к материалу
Управление образования Мангистау сообщает, что в соответствии с приказом №108 Министерства образования и науки страны от 14.03.2020 года в Актау до 5 апреля будут закрыты все учреждения дополнительного образования.

- Официально установлен срок ограничения до 5 апреля, но если будут какие-либо изменения, и срок режима ЧП будет увеличен, мы заранее предупредим всех о продлении данного срока ограничения, - сообщили в ведомстве.

Напомним, с 16 марта по 5 апреля школьники ушли на каникулы из-за пандемии коронавируса. Ранние каникулы для школьников объявили по всему Казахстану.

В акимате Актау рассказали о дополнениях в ограничениях на период чрезвычайного положения.



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Комментарии ( 2 )

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Модератор №5 (Главные редакторы) Сегодня, 15:37
strana.kz, Добрый день! Официально установлен срок ограничения до 5 апреля, но если будут какие-либо изменения, заранее всех оповестят, как сообщили в отделе образования
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:10
так до 5го или до 15го? shock
 
 

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